Vedra elige eficiencia y sustituye las calderas de su biblioteca y ludoteca por la aerotermia

Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, junto al alcalde de Vedra, Carlos Martínez, visitó este municipio para comprobar las actuaciones realizadas gracias a una ayuda del Gobierno gallego de cerca de 60.000 euros, concedida a través del fondo adicional al Fondo de Cooperación Localpara ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes. En este caso, consistieron en la renovación de los sistemas de calefacción de la biblioteca-ludoteca y de la escuela infantil municipales, sustituyendo antiguas calderas de gasóleo por modernos sistemas de aerotermia.

La aerotermia es un sistema de climatización eficiente y sostenible que extrae la energía térmica contenida en el aire exterior para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en una sola instalación, apuntan los técnicos.

Mejoras

De hecho, esta actuación ha mejorado la eficiencia energética, reducido las emisiones contaminantes y aumentado el confort de las personas usuarias. Así, Belén do Campo explicó que la actuación permitió reemplazar equipos antiguos con elevado consumo energético y altos costes de mantenimiento por un sistema más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Además de reducir las emisiones de CO₂, la renovación favorece un menor consumo energético y una mejor regulación de la temperatura.

Espacios clave

“Falamos de espazos fundamentais para a vida diaria das familias de Vedra, onde se desenvolven actividades educativas e sociais que prestan servizo a centos de persoas de todas as idades. Por iso, resulta prioritario garantir que conten cunhas condicións óptimas de habitabilidade e confort, especialmente durante os meses de máis frío”, señaló.

La representante autonómica subrayó que estos servicios son esenciales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. “Garantir unhas instalacións modernas, eficientes e confortables é unha forma de apoiar ás familias e de reforzar a calidade dos servizos públicos que reciben”, apuntó. Asimismo, puso en valor “o firme compromiso da Xunta de Galicia cos concellos do rural para que poidan seguir avanzando en sustentabilidade, modernización de servizos e mellora da calidade de vida da veciñanza”.

Convocatoria 2025

La convocatoria de 2025 contó con un presupuesto global de 5 millones de euros para toda Galicia, beneficiando a 89 ayuntamientos. En la provincia de A Coruña recibieron ayudas 27 municipios, con una inversión cercana a 1,6 millones de euros. En la comarca de Santiago, además de Vedra, también fue beneficiado el Concello de Boqueixón con una aportación de 60.000 euros. Estas ayudas están destinadas a mejorar la eficiencia energética de inmuebles municipales destinados a la prestación de servicios públicos en ayuntamientos con menos de 15.000 habitantes.