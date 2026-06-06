Más de 130 personas participan en el Día da Bicicleta en Padrón: de los más pequeños a un ciclista de 83 años

El Día da Bicicleta organizado por el Concello de Padrón congregó este sábado a más de 130 personas de todas las edades, desde niños a un ciclista de 83 años, Mario Alfonsín Castro, que fue el participantes más veterano y recibió un trofeo como reconocimento. El objetivo de esta iniciativa es fomentar hábitos saludables y el uso de la bici como alternativa sostenible.

La jornada comenzó a las 10.30 horas con una visita guiada a las instalaciones del Club Ciclista Padronés Cortizo. A continuación, en el paseo del Espolón, los más pequeños pudieron participar en una gincana para demostrar su dominio sobre las dos ruedas.

Mario Alfonsín Castro fue el participante más veterano / Cedida

Deporte en grupo

Poco antes del mediodía, el alcalde, Anxo Arca, dio la salida a un pelotón multicolor. Comenzaba un recorrido de 15 kilómetros por diferentes puntos del municipio para para disfrutar del deporte en familia y con los vecinos. Después tocó reponer fuerzas en el paseo de la Constitución, en la zona recreativa de la desembocadura del río Sar en el Ulla, antes de continuar la marcha. Una vez terminada la ruta se entregaron algunos obsequios que la organización sorteó entre todas las personas participantes.