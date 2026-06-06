Los informáticos premian a Ames por su colaboración interadministrativa e impulso a la innovación

El Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) acaba de conceder el Premio Colaboración Interadministrativa de la XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 2026al Ayuntamiento de Ames por su capacidad para impulsar espacios de colaboración entre administraciones, tejido empresarial, centros de conocimiento y ciudadanía. Con ello, ha convertido la cooperación institucional en una “ferramenta real de transformación económica e social”. Y será el alcalde Blas García quien recoja el reconocimiento en la gala del 12 de junio en Santiago.

Desde la presidencia

Así lo explicaba el presidente del CPEIG, Fernando Suárez, subrayando que, en los últimos años, Ames se ha consolidado como “un dos municipios máis dinámicos de Galicia en materia de innovación, emprendemento e desenvolvemento tecnolóxico”, apostando por la creación de ecosistemas que favorecen la generación de oportunidades, la atracción de talento y la conexión entre los distintos agentes del territorio. “Iniciativas como InnovAmes, convertida xa nun referente como espazo de coñecemento, divulgación tecnolóxica e networking, reflicten unha visión aberta e colaborativa da innovación, achegando a tecnoloxía tanto ao tecido produtivo como á cidadanía”, apunta.

También destacan otros proyectos estratégicos capaces de generar nuevas oportunidades para Galicia, como la implantación en el parque empresarial de O Milladoiro del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), único centro tecnológico en España dedicado exclusivamente al sector aeroespacial y referente europeo en investigación y desarrollo tecnológico. Además, el CPEIG destaca el trabajo realizado por Ames para fortalecer un entorno especialmente atractivo para empresas tecnológicas, innovadoras y de base digital.

Alianzas

“A capacidade do Concello de Ames para tecer alianzas, coordinar esforzos entre diferentes niveis da administración e colaborar activamente con empresas, entidades tecnolóxicas, universidades e centros de investigación constitúe un exemplo de como a cooperación institucional pode converterse nun motor de progreso, innovación e xeración de oportunidades para todo un territorio”, añade Suárez.

Además, destacaron la sexta edición de la jornada de innovación InnovAmes se celebró en febrero en el pabellón municipal de O Milladoiro, un proyecto que cada vez tiene mayor acogida entre las empresas de Ames y que este año amplió horizontes al invitar a compañías de otras localidades gallegas. A la jornada también asistieron alrededor de 500 escolares de los centros educativos del municipio, así como representantes de las tres universidades gallegas y del centro de coworking A Proa. Se organizaron conferencias, talleres y exposiciones de estands relacionados con la tecnología, la innovación, el audiovisual y la utilización de nuevos materiales. De este modo, se crea un espacio en el que reunir a las empresas de Ames para conocer y poner en común los diferentes avances y novedades dentro de cada sector, facilitando así posibles colaboraciones entre entidades.

Como ya es habitual, se entregaron los premios InnovAmes para Empresas Innovadoras, con el objetivo de acercar a la ciudadanía las últimas tendencias dentro del mundo de la innovación, al tiempo que se crea un espacio de conocimiento y networking. Estos galardones tienen como objetivo reconocer y poner en valor el esfuerzo de las personas emprendedoras y de las empresas con mayor grado de innovación y potencial de crecimiento en Ames.

Red Innpulso

Por otra parte, el Concello de Ames forma parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), proyecto impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata de uno de los más de 100 ayuntamientos que conforman la red, entre ellos otros seis municipios gallegos que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras.