Esperan abrir el Pazo do Cotón en menos de 3 años: "El proyecto hotelero más importante de Galicia a nivel de recuperación"

El Pazo do Cotón de Negreira vive, quizá, el proyecto de restauración más importante en sus 700 años de historia como tal, y casi mil como fortaleza. Y detrás está la prestigiosa arquitecta Luisa García, de A Quinta da Auga, quien confirma no solo que el principal uso del histórico inmueble será hotelero, y muy relacionado con la naturaleza en las 5,5 hectáreas que engloba, sino que esperan sumar más de las actuales 11 habitaciones. "Por mi, abriría en 2027, pero estimamos que puede tardar dos o tres años aún", confirma. Y respecto al precio de compra, rechaza de plano dar datos, "pero hay pazos que se venden por 500.000 euros y este estuvo en un portal por 3 millones, que no es una cifra descabellada", traslada.

Arqueólogos y datación

Luisa García tiene ya canteros, carpinteros y arqueólogos al pie de cañón, estos últimos "dedicados a la lectura de paramentos, para saber la época concreta de cada parte". Porque, como reconoce, "el viajero le da importancia a la historia, y por ejemplo los americanos flipan con estos edificios de piedra, y para nosotros es un valor añadido que ofrece el hecho de conservar murallas y torres medievales, las partes barrocas o el patio de armas". Su intención es que refleje fielmente el estilo de otras épocas, "y hasta queremos conservar el barrotillo de las divisiones, que venía siendo el pladur medieval, al igual que las puertas antiguas, evitando que parezca un decorado de teatro". A modo de ejemplo, destaca que solamente el importe de una ventana de madera con contras "anda por los 4.000 euros".

Más oferta

Y todo ello sin olvidar que debe de reflejar para el cliente -que también se beneficiará de visitas guidas y del uso del templo anexo para bodas-, "el estilo de vida autosuficiente de otra época; en este inmueble hay alpendres con alacenas para obtener miel de las abejas, un molino de agua para moler cereal, un lagar para hacer sidra y palomares que ofrecían pichones para comer". Asimismo, cuenta con establos... y también con ovejas y cabras enanas, que se ocupan del cuidado de la hierba, porque "va a ser un hotel granja, donde la gente pueda ver como se vivía antiguamente", reitera.

Obras en el campanario de la apilla del Pazo do Cotón, en Negreira / ECG

Por lo de pronto, la llegada del próximo otoño es uno de los plazos iniciales que se marcan, "y estamos con los tejados, retejando con la teja antigua y manteniendo las cerchas de madera, para acabarlos antes de que finalice septiembre". Pero las primeras lluvias también corren en contra de las carpinterías, sobre todo de las orientadas al suroeste, y en cuanto al campanario de la capilla (templo que podrán seguir usando los fieles para el culto), "estará terminado en un mes, y esta vez será de piedra", porque el anterior (con deficiencias) se construyó en ladrillo.

Las casetas

"No nos vale cualquier cosa en cuanto a acabados, y también les queremos buscar un uso a las casetas de la Carreira de San Mauro", explicando García que, "aunque no tenemos problema alguno con las personas que tienen algunos alquilados, y sí buenas relaciones", dichas casetas datan de los años cincuenta "y tal como están no valen", por la humedad y sus escasas dimensiones. También destaca la riqueza natural de las zonas verdes, "con castaños, roble americano y nogales", así como una fuente con mina o "el pozo de 15 metros de mampostería de granito que encontramos, y que pensamos podría ser muy viejo". Otra de sus premisas es poner en valor la antigua lareira y cocina bilbaína interiores, "para poder desayunar a la antigua".

Otra vista del Pazo do Cotón de Negreira / ECG

Luisa García termina agradeciendo el apoyo de las administraciones, "porque hay mucho interés en la recuperación del Pazo do Cotón tanto desde la Xunta como desde el Ayuntamiento de Negreira; y es que se trata del proyecto más importante en Galicia a nivel de recuperación; y si las administraciones quieren, se podría hacer en un par de años", continúa la misma fuente... con la cátedra que le da haber sido "la primera arquitecta que trabajó en turismo rural". Sin embargo, no es muy partidaria de los proyectos sostenidos a base de subvenciones, "porque acaban cerrando", y sí de las iniciativas empresariales sólidas: "No queremos este pazo para hacer bodas; queremos un uso hostelero, y que se autofinancie", termina.