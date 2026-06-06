La Feira da Sidra arrasa en A Estrada con récord de asistencia...en una barra de 80 metros

A Estrada vivió este sábado otra exitosa edición de su Feira da Sidra. El evento ha pulverizado todas las marcas de afluencia y litros escanciados ante la respuesta masiva de un público entregado. La cita ya prometía un balance de récord y la realidad ha superado las expectativas. La Praza da Constitución se llenó desde la apertura de la feria a las 12.00 horas, en una edición con más vasos, más lagares participantes y más metros de barra (ochenta), consolidando A Estrada como la capital sidrera gallega.

Más de la mitad de los 4.000 vasos conmemorativos de esta décimo tercera edición ya se habían distribuido en la venta anticipada y la última hora de la degustación matutina eran pocas las unidades que quedaban. Por la tarde hubo que tirar de vasos de otras ediciones para seguir escanciando sidra. El festejo partía con 5.000 litros para servir, 1.000 más que en 2025, y la demanda batió las previsiones. También el número de lagares participantes alcanzó un máximo, con un total de 24 llegados de España, Portugal, Letonia, Chequia y Francia. El maridaje perfecto para la sidra lo pusieron las propuestas culinarias de una decena de establecimientos de hostelería locales, en formato ración y tapa. Todo ello regado con música.

Parte de la representación institucional en la Feira da Sidra / Cedida

La representación de la sidricultura estradense la pusieron sidras Peroja, Rabiosa, Camino, López Pampín y A Casa da Sidra, aprovechando el escaparate que brinda la feria para seguir promocionando la producción local.

"Seguimos indo a máis"

"A Feira da Sidra non deixa de sorprendernos e de demostrarnos cada ano que seguimos indo a máis", apuntaron desde la organización, integrada por la Asociación Maceira e Sidra y el Concello. Desde la esfera institucional, no faltó al arranque de la cita el conselleiro de Cultura, el estradense José López Campos, ni tampoco la conselleira de Medio Rural, María José González, que estuvieron acompañados por el alcalde del municipio, Gonzalo Louzao Dono.

Participaron 24 lagares de España, Portugal, Letonia, Chequia y Francia / Cedida

También hubo espacio para los reconocimientos. El consorcio vasco Sagardoaren Lurraldea recibió este año el Grolo de Ouro que entrega la Asociación Maceira e Sidra, distintivo con el que cada año se rinde homenaje en A Estrada a personas o colectivos que destacan por su trayectoria y por el impulso al sector sidrero.