Festa interxeracional en Bertamiráns para promover o apego polo galego
Centos de cativos gozaron en familia de xogos, música, teatro, contos e obradoiros na VII Festa do Apego
Redacción
O Pazo da Peregrina de Bertamiráns (Ames) encheuse este sábado de música, teatro, xogos, obradoiros e outras actividades para promover unha crianza positiva, creativa e en galego e fortalecer o vínculo coa lingua e a cultura. Foi no marco da celebración da VII Festa do Apego, un encontro aberto a familias, a docentes e a todas as persoas interesadas.
Co obxectivo de que os máis cativos gozaran, aprenderan e crearan lembranzas en galego, a xornada estendeuse desde as once da mañá ata as oito da tarde, cunha pausa para o xantar. Pola mañá xa asistiran unhas 300 persoas, e pola tarde fixérono máis de 1.000.
Promoción da lingua
Esta iniciativa ten como principal obxectivo promover a transmisión do galego aos nenos desde os primeiros anos de vida para fomentar o seu uso. Tamén axuda á socialización na lingua propia da comunidade. Todo elo nun ambiente lúdico que convida á interacción e á participación. A xornada festiva contou con música de diferentes estilos, xogos, recursos lúdico-educativo, contos e clown, entre outras actividades que fixeron gozar a pequenos e adultos.
Brais das Hortas, Pakolas, Laura Romero, Vero Rilo, Luis Iglesias, Mamá Cabra, Aurora Artes Escénicas e Inventi Teatro formaron parte do programa da xornada, que tamén contou con Pedras de Papel, Fabaloba, Miudiño e Brazolinda. Todas as actividades foron de acceso libre e gratuíto, sen necesidade de inscrición previa, para favorecer a afluencia. A meteoroloxía pertimiu manter o festexo ao aire libre e que as familias puideran xantar na carballeira.
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