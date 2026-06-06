Incendio en la cocina del Bar Avenida de Melide tras arder una freidora
En el momento en el que se declaró el fuego había pocas personas en el local y no hubo daños personales
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Santiago
La jornada de sábado arrancó con un pequeño susto en el Bar Avenida en Melide al declararse un incendio en la cocina tras arder una freidora. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.
El propio dueño logró apagar el fuego antes de que llegasen los efectivos de seguridad. Arrojó una manta mojada sobre el electrodoméstico, según indicaron los bomberos de Arzúa.
El incendio afectó a parte del mobiliario de la cocina y causó un humo denso que hacía difícil respirar con normalidad. Una vez en el punto, Protección Civil pidió al reducido grupo de personas que estaban en ese momento en el bar que lo abandonaran por seguridad. Los bomberos procedieron a retirar la freidora y a ventilar el local.
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