Los vecinos de Cacheiras cuestionan el «rigor» de la evaluación del proyecto de la planta de residuos
La plataforma creada para luchar contra su implantación denuncia "manipulacións" en el proyecto
Advierte que dará la batalla contra lo que considera un "atentado contra a calidade de vida"
ECG
Un día después de que la Xunta defendiera en el Parlamento que la evaluación realizada hasta el momento sobre el proyecto para crear una planta de valorización de residuos de construcción y demolición en Cacheiras, en el concello de Teo, es «rigurosa», la plataforma vecinal creada para luchar contra su implantación mostró ayer su discrepancia con esa afirmación y trasladó un sentimiento de desamparo.
El colectivo denuncia que el proyecto «contén manipulacións, medias verdades e afirmacións falsas», por ejemplo en relación a la distancia de las viviendas. "Chega a indicar que as casas máis próximas se atopan a centenares de metros da instalación prevista, cando existen vivendas situadas a menos de 50 metros dos terreos onde se pretende desenvolver a actividade", esgrimen.
La plataforma advierte que dará la batalla contra lo que califica de «atentado contra a calidade de vida da veciñanza» y llama a la Xunta a visitar el lugar donde se pretende instalar la planta y a "escoitar directamente ás persoas afectadas".
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