Ames activa el plazo para los cursos de natación de julio: calendario, precios y cómo inscribirse

Ahora que el curso académico toca a su fin y las vacaciones de verano llaman a la puerta, arranca el periodo de inscripción en los cursos de natación del mes de julio en las piscinas municipales descubiertas del Concello de Ames. El plazo estará abierto desde este lunes hasta el 21 de junio. Estas actividades se impartirán de lunes a viernes tanto en Bertamiráns como en Milladoiro. Los interesados en los cursos de agosto deberán esperar para anotarse, pues el calendario irá del 6 al 19 de julio.

¿Cuáles son los horarios?

Los cursos están organizados en función de la edad de los participantes. A las 11.30 horas empezarán los niños y niñas que superen los 9 años, a las 12.15 horas será el turno de los de 6 a 8 años y a partir de las 13.00 entrarán en la piscina aquellos que tengan entre 3 y 5 años.

¿Cuál es el precio?

Cada familia deberá abonar 20 euros, una cuantía que se reducirá a 10 euros para segundos miembros y a 5 para terceros y restantes.

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones se tramitan de forma telemática a través de la nueva app Deportes Concello de Ames. Los impresos para hacer efectivo el pago podrán solicitarse en las oficinas de Recaudación, de forma presencial (La de Milladoiro está en rúa de Viorneira y la de Bertamiráns en la Praza da Horta de Abaixo). Los lunes y miércoles también hay opción de pedirlos en horario de tarde, entre las cuatro y media y las seis y media.

Otra opción en cursar la solicitud a través del correo electrónico ames@canaltributos.com o llamando al número de teléfono 981 88 48 96. En caso de disponer de certificado digital o DNI electrónico, será posible descargar el documento de pago y abonar el importe a través del enlace de la Oficina Virtual Tributaria.

Los cursos están organizados por la Concellaría de Deportes en colaboración con la Deputación de A Coruña.