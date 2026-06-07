El cinturón de Santiago alumbró 380 empresas en un año: ¿en qué concellos creció el emprendimiento y dónde se frenó?

El ritmo al que un territorio crea empresas es uno de los termómetros del grado de dinamismo de su tejido productivo. El cinturón de Santiago, esto es, el concello compostelano más los nueve municipios más próximos, alumbraron el año pasado 380 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone prácticamente un nacimiento de media al día. Eso no significa que el ecosistema empresarial sumase ese número de empresas, pues otras se quedaron por el camino en ese tiempo. Aunque el Instituto Galego de Estatística (Ige) no ofrece datos de disoluciones desgranados por ayuntamientos, la cifra de sociedades constituidas sirve para tomar el pulso del emprendimiento empresarial en cada zona.

Si se compara con el volumen de entidades que vieron la luz en 2024 en Santiago y los concellos más limítrofes se observa un ligero descenso, pues ese año se habían inscrito en el registro mercantil 391 empresas, lo que supone 11 más. En todo caso, si se analiza la evolución desde 2019, antes del estallido de la pandemia, la estadística refleja una mayor actividad emprendedora, pues ese año se habían constituido 305 sociedades en el cinturón compostelano.

Diferencias entre concellos

Más allá de la foto global, los datos extraídos a partir del Boletín Oficial del Registro Mercantil muestran claras diferencias entre concellos. El año pasado, en cinco de los diez municipios analizados la creación de empresas pisó el freno. Fueron Santiago, pues las 238 nuevas sociedades registradas suponen cinco menos que en 2024; Ames, donde iniciaron la actividad 56 firmas, siete menos; O Pino, donde apenas se implantaron cuatro frente a las nueve del año anterior; Vedra, que pasó de alumbrar ocho a cuatro; y Boqueixón, que solo registró una apertura frente a las 5 del ejercicio anterior.

En cambio, Teo exhibió la mejor evolución, al nacer 36 sociedades mercantiles, 13 más que en 2024. Con avances mínimos, en Oroso comenzaron su andadura 18 firmas, mientras en Val do Dubra y Touro fueron seis en cada caso. Brión alumbró 11, la misma cifra que el año anterior.

Segundo cinturón

Si el análisis se extiende al segundo cinturón de Santiago, tomando los datos de Arzúa, A Baña, Negreira, Noia, Ordes, Dodro, Padrón, Rois y Santa Comba, juntos estos concellos incorporaron 76 nuevas empresas en 2025, lo que supone 13 menos que un año antes. Tan solo Dodro y Arzúa mostraron una evolución al alza, aunque mínima, pues se crearon cinco sociedades en el primero y dos en el segundo. Perdieron así dinamismo Ordes, con 17 firmas constituidas, Padrón con 13, Santa Comba con 11 o Negreira, con cinco. Noia se mantuvo en las 14 y Rois en cinco. A Baña fue el único municipio que cerró el año a cero.