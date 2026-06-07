Exitosa celebración da festa do Corpus na localidade de Arca, no Pino
Numerosas persoas participaron este domingo na procesión, dende O Pedrouzo ata a igrexa, acompañada pola Banda de Música
A localidade de Arca (O Pino) vive este domingo o día grande da súa festa do Corpus, que comezou xa o venres pola tarde cunha exitosa Feira do Polbo e coa verbena amenizada polas orquestras Finisterre e Miramar.
O sábado houbo Festa do Neno diante da casa consistorial, e pola noite, verbena amenizada por Salsarena e o grupo Aché.
Pero o día grande do Corpus en Arca festexouse este domingo cun pasarrúas da Banda de Música de Arca, que acompañou despois a procesión dende O Pedrouzo ata a igrexa, onde se oficiou a misa solemne, cantada polo Coro de Arca.
Ao mediodía a música chegou da man do dúo Obice, e para a tarde (a partir das 19.30 horas) está previsto un concerto da Banda de Música de Arca, na praza consistorial.
A concelleira de Cultura do Pino, Eva Varela, destacou o "intenso traballo" feito pola comisión de festas, a cuxo fronte están Antonio Regueiro (que leva moitos anos dedicando tempo e ilusión ás celebracións), Antonio Cendón e Antonio Sánchez.
A concelleira destacou ademais o feito de que "a celebración do Corpus de Arca abre o calendario festivo do verán nas trece parroquias do Pino".
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