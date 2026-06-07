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Peculiares elecciones para votar el menú de fin de curso en Ames: ganaron la hamburguesa y el helado

El alumnado de la red municipal de comedores eligió el segundo plato y el postre que se servirá el día 18, en unos comicios con las mismas urnas que se usan en los procesos electorales de política

Los niños usuarios de la red de comedores escolares de Ames votaron el menú del día 18

Los niños usuarios de la red de comedores escolares de Ames votaron el menú del día 18 / Cedida

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Mónica Nieto

Santiago

Aunque no han llegado todavía a la mayoría de edad, sí hay unas elecciones en las que los niños de la red municipal de comedores escolares de Ames pueden votar y es para elegir buena parte de menú de fin de curso que se servirá el 18 de junio, penúltimo día de clase antes de las esperadas vacaciones de verano. El resultado de este proceso democrático no sorprende: la hamburguesa como segundo plato y el helado de vainilla artesano de postre fueron las opciones ganadoras.

Las urnas (las mismas que se usan en los comicios municipales, autonómicos y estatales) hablaron y, junto al primer plato que elige la técnica municipal de nutrición, será el menú con el que despedirán el curso los usuarios de los comedores CEIP Agro do Muíño, CEIP A Maía, CEP de Ventín, CEIP de Barouta; EEI de Milladoiro y en las escuelas unitarias de Covas y Ortoño. El objetivo es fomentar una educación en democracia y el respeto por la elección de la mayoría.

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Las otras opciones

La hamburguesa repite por quinto año seguido tras imponerse a otras cuatro opciones: albóndigas con arroz y salsa de tomate; pizza de jamón y queso; churrasco con ensalada de frutos rojos (un duro contrincante que ganó nueve veces desde 2011); y salmón al horno con arroz. El helado de vainilla también es una apuesta segura y, en este caso, venció al yogur artesano de melocotón, al helado de polo; y al flan y las fresas con nata.

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