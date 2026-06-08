Casi 400 escolares de Costa da Morte descubren el mar con un programa único en Galicia

El programa O Mar na Escola, único en Galicia, llega a su fin después de 38 sesiones de mar y 16 de teoría en las que participaron 380 niños y niñas de catorce centros educativos de seis municipios de Costa da Morte.

La iniciativa que tiene como objetivo acercar el mar a los escolares y concienciar sobre la importancia de cuidar y conservar el mar a través de la práctica de actividades acuáticas.

Escolares durante una de las sesiones prácticas de navegación a vela. / Cedida

La actividad se lleva a cabo durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Este mes realizan las actividades prácticas en el puerto deportivo de Muxía los escolares del CEIP Virxe da Barca, CEIP Os Muíños, CEIP Vilarmide y los estudiantes del IES Ramon Caamaño las llevaron a cabo en mayo.

Noemí Bermúdez, coordinadora del proyecto y del Club Marítimo Carrumeiro, asegura que este proyecto "único en Galicia no sería posible sin la colaboración de los concellos, los centros escolares y la implicación de su profesorado, la Secretaría Xeral para o Deporte a través del Plan Xogade, la Federación Gallega de Vela, el Club Carrumeiro y la empresa patrocinadora Stolt Sea Farm".

Escolares de Muxía realizando prácticas en la villa de la Barca. / Cedida

Los resultados "año tras año son palpablemente positivos, ya que los grupos son más numerosos, se han aumentado las sesiones de mar y teóricas, y cada vez es mayor la implicación de todas las partes", afirma Noemí. Además, añade, "los jóvenes escolares esperan ansiosos el momento en que les tocará participar en el programa y formar parte de una tripulación con un sinfín de vivencias y de aventuras compartidas".

El programa formativo se complementa con la VIII Edición del Concurso de Dibujo Infantil 'La Acuicultura del Rodaballo, beneficios para nuestra salud y para el planeta', que busca dar a conocer la acuicultura, sus ventajas y los beneficios del consumo de pescado en la dieta infantil, fomentando la creatividad y la participación activa de los alumnos.

'Bautizos de mar' en aguas de Muxía con el programa O Mar na Escola. / Cedida

En los próximos días Stolt Sea Farm hará público el dibujo ganador, que ha destacado por su valor artístico y por la clara, divertida y colorida interpretación de la crianza del rodaballo. El acto de clausura del programa se celebrará en el municipio del centro escolar ganador, cuyos alumnos disfrutarán de una visita a una de las piscifactorías de Prodemar en Galicia, donde podrán conocer de primera mano el proceso de cría del rodaballo.