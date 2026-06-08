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Deputación Coruña

Axudas provinciais ao marisqueo: as 20 confrarías de Barbanza e Costa da Morte beneficiarias

Recibirán máis de 408.000 euros para mantemento da actividade e exaltación dos produtos do mar

Promoción dos produtos do mar da lonxa de Laxe no Castelo de Vimianzo.

Promoción dos produtos do mar da lonxa de Laxe no Castelo de Vimianzo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Deputación da Coruña outorgou subvencións por valor de 538.934,63 euros destinadas a 36 confrarías de pescadores, federacións e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia. O 75% das axudas, máis de 408.000 euros, serán para 20 entidades de Barbanza e Costa da Morte.

Estas axudas estrutúranse en dúas liñas de actuación. A primeira está orientada ao mantemento da actividade das confrarías e agrupacións marisqueiras, contribuíndo a financiar gastos de persoal, vixilancia, mellora e modernización dos procesos de comercialización, adquisición de semente ou funcionamento das lonxas.

A segunda céntrase no apoio á organización de festas e accións de exaltación dos produtos do mar, fundamentais para a promoción e posta en valor do sector e para achegar estes produtos á cidadanía.

Relación de beneficiarios

En Barbanza as confrarías beneficiarias de subvencións para mantemento de actividades son as de Carreira e Aguiño (13.500 €), A Pobra do Caramiñal (18.000 €), Cabo de Cruz (13.500 €), Lira (18.000 €), O Pindo (24.000 €), San Andrés de Portosín (18.000 €), San Pedro de Ribeira (18.000 €), San Telmo do Porto do Son (13.500 €), Rianxo (13.500 €) e Muros (8.464 €).

Pola súa banda, na Costa da Morte recibirán axudas os pósitos de Camelle (24.000 €), Corme (24.000 €), Laxe (18.000 €), Malpica (24.000 €), Nosa Señora das Areas de Fisterra (24.000 €), Virxe da Barca de Muxía (18.000 €), Corcubión (24.000 €), Camariñas (6.000 €) e a Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Anllóns (9.785,48 €).

Ademais, recibirán axudas para a exaltación e promoción dos produtos do mar as confrarías de Camariñas (15.000 €), Laxe (6.960 €), Corcubión (15.000 €), Lira (15.000 €), San Andrés de Portosín (11.816 €) e San Bartolomé de Noia (14.800 €).

Emprego e tradición

A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacou que "estas axudas son unha ferramenta clave para garantir o futuro do sector do mar, apoiando tanto o seu funcionamento diario como a promoción dos nosos produtos". Subliñou que "as confrarías son pezas fundamentais da economía local nos concellos costeiros, xerando emprego e mantendo viva a tradición mariñeira que forma parte da nosa identidade".

Capelán incidiu tamén na importancia de apoiar as accións de exaltación dos produtos do mar, "unha boa oportunidade para poñer en valor a calidade do noso produto, dinamizar a economía local e atraer visitantes".

Eventos gastronómicos

Neste sentido, lembrou que a Deputación vén apoiando iniciativas consolidadas como as xornadas de degustación de marisco en Laxe, a Festa da Centola de Lorbé, a exaltación do berberecho de Noia, a Festa do Marisco de Barallobre ou diferentes festas do Carmen e eventos gastronómicos vinculados ás lonxas da provincia.

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A resolución inclúe un total de 36 entidades beneficiarias, distribuídas por toda a costa da provincia, e reflicte a diversidade do sector, desde pequenas agrupacións de mariscadoras ata grandes confrarías con actividade comercial relevante.

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