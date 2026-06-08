ACTO
Emoción, orgullo e relevo xeracional na graduación do IES Agra de Raíces en Cee
O músico Xián Pais puxo o broche músical á celebración
Setenta e catro novos titulados e tituladas do IES Agra de Raíces de Cee, arroupados polas súas familias, amizades e docentes, celebraron a súa graduación nun ateigado Auditorio Baldomero Cores. Ao acto sumáronse a alcaldesa, Margot Lamela, concelleiros e concelleiras ceenses.
O estudantado compartiu o estrado cunha nutrida representación do profesorado, docentes que deixaron pegada en anos pasados e destacados membros eméritos do claustro, escenificando o orgullo de pertenza e o relevo xeracional dunha institución cuxa traxectoria arrancou no ano 1974.
Entre os graduados destacou o alumnado da primeira promoción do Ciclo Superior Dual en Hixiene Bucodental, que se uniu aos novos técnicos e técnicas do Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría (CAE) e aos dous grupos de Bacharelato.
A celebración tivo como presentadores e presentadoras os estudantes Alex Quintáns Romero (2º de Bacharelato A), Mariam Rhanbouri Chekkouri (2º de Bacharelato B), Xiana Lago Díaz (Ciclo CAE) e Alba Rodríguez Paz (Ciclo CAE). Interviron o director do instituto, Manuel Antelo; Carla Campos García, María Maneiro Salanguera e Leire Zulaica Bascoy, Saray Lago Aragón e Raúl París, en representación dos grupos de Bacharelato; Xiana Lago Díaz e Alba Rodríguez Paz, representantes do Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría (CAE); e Katia Reyes Castro e Ainhoa Dosil Rodríguez do Ciclo Superior Dual en Hixiene Bucodental.
Tras a solemne imposición de bandas e entrega de diplomas, o acto académico pechouse cun broche de ouro: a actuación musical en directo de Xián Pais. A xornada concluíu cunha cea de confraternidade entre alumnado e profesorado.
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