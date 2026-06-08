La demanda en la Feira da Sidra de A Estrada obligó a aumentar la cantidad de producto y vasos

El Concello da Estrada y la Asociación Maceira e Sidra lanzan las primeras valoraciones sobre la última edición de la Feira da Sidra, que este sábado superó incluso las mejores expectativas de asistencia. Los 5.000 litros previstos y los 4.000 vasos reservados para la degustación no fueron suficientes, por lo que la primera conclusión del balance es la necesidad de incrementar aún más la cantidad de producto.

Incremento insuficiente

Así, y a pesar de que en esta decimotercera edición se sirvieron en la degustación 1.000 litros más que en la de 2025, la afluencia de público hizo que este aumento resultara insuficiente. Y es que, si en el turno de mañana la participación ya fue masiva, la asistencia estuvo muy lejos de disminuir durante la tarde. Contrariamente a lo que venía ocurriendo en años anteriores, la degustación vespertina registró este año una afluencia tan elevada como la de la mañana.

De hecho, aunque la programación contemplaba la apertura de las barras a las 19.30 horas, reservando la primera media hora de la tarde para la entrega del Grolo de Ouro y el reconocimiento a los lagares participantes, la organización decidió comenzar a servir sidra antes de lo previsto al comprobar la cantidad de personas que se congregaban para degustar las diferentes variedades.

De otros años

Los vasos tampoco fueron suficientes y fue necesario poner en circulación otros de ediciones anteriores. El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, destacó que este dato debe interpretarse, junto con los litros consumidos, como un significativo incremento de la asistencia, teniendo en cuenta que este fue el año en el que se detectó una tasa de reposición muy reducida. En este sentido, señaló que la incorporación de una cinta para sujetar los vasos favoreció que en esta edición se rompiera una cantidad anecdótica de ellos.

La XIII Feira da Sidra no registró largas colas para la recogida de los vasos de degustación, una circunstancia que debe atribuirse al buen funcionamiento de la venta anticipada, mediante la cual se distribuyó el 60 % de los mismos. El mismo edil Óscar Durán abogó por incrementar la oferta de variedades sin alcohol, y subrayó que "a tenda foi tamén un acerto, porque moita xente mercaba as botellas para levalas á hora da comida, ben para a casa ou para degustar de xeito máis tranquilo en zonas como a propia Alameda”,