SERVIZOS SOCIAIS
Máis apoio social en Carballo: soben as contías dos vales de alimentos
A medida busca garantir a cobertura das necesidades básicas dos fogares con menos recursos
O Concello de Carballo, a través da Concellería de Servizos Sociais, aprobou unha actualización das contías económicas dos vales de alimentos de apoio social. Esta medida, que entrou en vigor o 1 de xuño, ten como obxectivo prioritario dar unha resposta áxil e directa ás familias do municipio que están a sufrir con maior intensidade o impacto da inflación e o encarecemento continuado dos produtos básicos de consumo.
O goberno local busca garantir a cobertura das necesidades nutricionais básicas e reforzar o escudo social municipal. O incremento non só eleva as asignacións individuais e por fillo ou filla a cargo, senón que tamén aumenta de xeito substancial o tope máximo de axuda por unidade familiar.
A concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, salienta que esta revisión era "prioritaria para evitar o desamparo dos colectivos con menos recursos nun contexto económico complexo que mingua a capacidade de compra das familias".
Balance do ano 2025
Esta actualización do baremo chega tras un ano de intensa actividade do departamento de Servizos Sociais para conter o impacto da crise de prezos. Ao longo do pasado ano 2025, o Concello de Carballo mobilizou un total de 116.418 euros destinados especificamente a este fin.
En total, emitíronse 584 vales de alimentos, distribuídos da seguinte maneira: 562 vales mensuais, destinados ao seguimento e apoio continuado das familias vulnerables, e 22 vales ao portador, deseñados para dar resposta a situacións de emerxencia social inmediata.
Axudas para subministracións eléctricas
Como complemento a esta medida, o Concello ten activa unha liña específica de axudas para o pago de subministracións enerxéticas, cuxo obxecto é protexer ás familias máis vulnerables ou en risco de exclusión social axudándoas a facer fronte ao pago de electricidade e gas.
Esta convocatoria conta cun crédito orzamentario total de 30.000 euros e establece unha axuda fixa de 200 euros nun único pago por beneficiario/a. A liña vai destinada especificamente a persoas beneficiarias do bono social eléctrico ou a fogares nos que algún dos seus integrantes reciba tratamentos de osixenoterapia ou diálise peritoneal.
O prazo para a presentación de instancias xa está aberto e estenderase ata o vindeiro 18 de xuño.
Con este conxunto de actuacións, "o Concello de Carballo reafirma o seu compromiso co benestar social, adaptando os recursos públicos á realidade económica actual para protexer aos fogares que máis o precisan", subliñan dende o goberno local.
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