REIVINDICACIÓN
Mar de Fábula insiste na urxencia de implantar sistemas de retorno de envases
Un grupo de voluntarios retirou máis de 15 quilos de botellas de plástico na costa de Camariñas
Voluntarios mobilizados pola Asociación Mar de Fábula limparon a contorna de Santa Mariña, en Camariñas, incluíndo a praia, os coídos e a coñecida como Punta Caghada, "onde, por experiencia, sabemos que adoita estar ateigada de botellas de plástico", afirma a presidenta do colectivo, Virginia Barros.
"Retiramos no pasado nesa zona decenas de sacos só de botellas de auga de todas as nacionalidades", engade. Desta vez, "non retiramos cantidades inxentes pero foi suficiente para encher 4 sacos de 100 litros (15,6 quilos), o que volve poñer na palestra a necesidade global de implementar nos territorios sistemas de recuperación de envases", subliña Virginia Barros.
"Un mundo mellor é posible"
O total do lixo da xornada de traballo ascendeu a 92 quilos (12 sacos de 100 litros). "Unha salvaxada que ameaza con ser a norma das nosas vidas pero que é contrarrestada pola crenza do grupo de que un mundo mellor é posible", afirma a presidenta de Mar de Fábula, quen agradece "unha vez máis a corrente do voluntariado".
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