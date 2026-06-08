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Cinco heridos con otros tantos turismos implicados en sendas colisiones en Lalín y Negreira

Los bomberos tuvieron que excarcelar a una persona en el suceso ocurrido en Deza, tras chocar tres vehículos en Bendoiro

En la capital barcalesa volvió a registrarse un accidente en la carretera que une la villa y Marco do Cornado entre dos automóviles

Dos de los tres turismos implicados en el choque en Lalín este lunes

Dos de los tres turismos implicados en el choque en Lalín este lunes / Bernabé-Javier Lalín

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Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

Un accidente se saldó en la tarde de este lunes con tres coches implicados, otros tantos heridos y una persona excarcelada en Lalín. Y, unas horas antes, se registró otra colisión entre otros dos turismos implicados en Negreira, sumando un par de heridos que fueron evacuados al hospital.

En cuanto a la colisión en la capital de Deza, ocurrió minutos después de las 15.15 horas. Los bomberos liberaron a una de las personas y fue evacuada al hospital. Otros dos implicados acudieron a un centro sanitario por sus propios medios.

Alerta de particulares

Varios particulares alertaron al 112 Galicia de un accidente entre tres coches en el kilómetro 296 de la N-525, en Bendoiro. Desde el primer momento ya señalaban que uno de los implicados estaba atrapado en un vehículo. En este operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bombeiros de Silleda, el GES y Protección Civil de Lalín y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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En Negreira, el choque tuvo como marco la carretera DP 5603, km 4,5, entre la villa y Marco do Cornado, y se personó la Policía Local y el 061.

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