Cuarenta chefs con Estrella Michelin en Negreira por Art for Dent, Arzak y Casa Barqueiro

Negreira acogió este lunes la mayor reunión de chefs con Estrella Michelin de España y Portugal, en la edición número doce de Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago, que sumó a unos 40 cocineros y más de 70 de estos distintivos gastronómicos. Y los motivos no eran para menos: celebrar los 25 años de Casa Barqueiro, el establecimiento impulsor; recaudar fondos para Art for Dent, y su lucha por esa enfermedad rara; así como rendir homenaje a Juan Mari Arzak, delicado de salud, pero que dejó su impronta en una de las recetas servidas a base de productos de la ría.

Finca en Gonte

El foro fue en la Finca Casa Barqueiro, en Gonte, y en la jornada vespertina, que incluía el grueso de los actos, degustación y tributo, se notó la ausencia de uno de sus incondicionales, el cocinero Martín Berasategui, que tuvo que marcharse por la mañana. Este encuentro, que nació en 2014 de una comida entre amigos restauradores en torno a la familia Rial y a Juan Mari Arzak, se ha consolidado como uno de los grandes eventos gastronómicos solidarios de España. Además, fue respaldado por las conselleiras de Medio Rural, María José Gómez, y la de Mar, Marta Villaverde.

Entre los grandes referentes internacionales, el domingo y parte del lunes pudieron disfrutar de Martín Berasategui (9 Estrellas Michelin) y, ya en la fiesta degustación, de Paulo Airaudo (8 Estrellas Michelin), Elena Arzak (3 Estrellas Michelin), los Hermanos Torres (3 Estrellas Michelin), Nacho Manzano (3 Estrellas Michelin), Paco Roncero (2 Estrellas Michelin), Fina Puigdevall (2 Estrellas Michelin), Jesús Sánchez (3 Estrellas Michelin) y otros chefs llegados de Portugal, como Vitor Matos (6 Estrellas Michelin).

Referentes gallegos

Asimismo, y entre los grandes nombres gallegos, estuvieron algunos de sus mayores embajadores gastronómicos con 2 Estrellas Michelin: Manuel Costiña (Retiro da Costiña), Javier Olleros (Culler de Pau) y Pepe Vieira (Pepe Vieira), además de los de una Estrella como Lucía Freitas, Marcelo Tejedor y Áxel Smyth de Santiago, Yayo Daporta de Cambados, Miguel González de Ourense, Fernando Agrasar de Malpica, Rafa Centeno de Lugo, entre otros cuya asistencia fue confirmada.

Todos ellos, junto a los hermanos Fran y Rogelio (de Casa Barqueiro), han convertido Estrelas no Camiño en un auténtico foro de intercambio gastronómico, creativo y empresarial. También colaboraron en el evento las asociaciones Coruña Cocina, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Cocineiros Lugo, IES Lama de Abade así como varios cocineros integrantes del Grupo Nove.

Retrato de Arzak realizdo por el artista Fernando Yáñez, de Art for Dent y entregado a su hija en Gonte / EFE

Pero fue con el impulso de Juan Mari Arzak como comenzó todo: conoció a los hermanos Rial en la primera edición de Madrid Fusión. La amistad fue creciendo hasta que, en sus visitas a Negreira, se alojaba en la propia casa familiar, y llego a comprar allí propiedades. Fue él quien antes que nadie vio el potencial de reunir en Negreira a los mejores cocineros del país. Sin Arzak, Estrelas no Camiño no existiría. “Juan Mari -comenta Rogelio Rial- no solo nos enseñó a cocinar mejor. Nos enseñó a entender para qué sirve la cocina. Este homenaje es de toda la familia”.

Ruta jacobea

Al hilo, la jornada en la Finca Casa Barqueiro, en el entorno de la Ruta jacobea hacia Fisterra, estuvo cargada de propuestas para disfrutar con los cinco sentidos: bocados exclusivos y solidarios elaborados en el momento, showcookings, propuestas gastronómicas únicas y música en directo. El evento contó con producto de primer nivel gracias a la participación de Merluza do Celeiro, Lubina Aquanaria, Ganados Caquelo en carnes, Castro y González en jamón ibérico, Finca Casa Barqueiro en queso, Pulpería Lolo, Aceites Abril y Regene Emporium en aceites, Porto-Muíños en algas, Coren y Jelu Hostelería en maquinaria para arroces, y Valrhona Selection (Sosa) en chocolate. Los postres correrán a cargo de Gelato Planet, Helados Artesanos LCH, Dubraseda en bombones y Os Doces de Sandra.

En bebidas, y además del universo de cervezas Estrella Galicia, se incluyó Champagne Taittinger, Cava Juvé & Camps, y una amplia representación vinícola gallega y nacional con Bodegas Terras Gauda, Eladio Piñeiro, Altos de Torona, Bodegas Regina Viarum, Alter (Dominio de Razamonde), Emilio Moro, Yllera, Méndez-Rojo, Altanza y Piérola. El whisky estará representado por The Macallan y los destilados por Fundador Supremo. En aguas y refrescos, Cabreiroa, Magma Cabreiroa, Pepsi, Schweppes y La Casera. El café a cargo de Café Candelas.

Al servicio de la jornada estuvieron también Eurogal Cárnicas y Horesmar, junto a los restaurantes colaboradores Retiro da Costiña, Miguel González, Arzak, A Horta D'Obradoiro, The Butcher, Stake House y Bodeguilla de Santa Marta. La formación tuvo presencia activa a través del CIFP Compostela y las asociaciones Cocineiros Lugo, Cociña Ourense, Coruña Cocina y Vigo Gastronómico.

El mural de Fernando Yáñez, de Art for Dent, de 25 metros de largo en el centro de Negreira / ECG

Cesión desinteresada

Por su parte, María Castelao, desde Art for Dent, confirmó la asistencia de sanitarios del NefroChus, entregando un gran retrato de Arzak firmado por Fernando Yáñez, autor del reciente mural en la villa para conmemorar el evento, y delantales con el diseño Rallo de Rei Zentolo. "É moi importante a recadación, porque todo vai para o hospital e a investigación, perotamén eé superimportante a visibilidade que nos dan para coñecer, a asociación, e a enfermedad", de forma que puedan salir a la luz más casos, aludía Castelao. A última hora estaba prevista la presencia del actor Antonio Resines, embajador de la asociación y uno de los primeros famosos en darle visibilidad.