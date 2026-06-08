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MARISQUEO

A Xunta financiará a recuperación dos bancos de berberecho e ameixa no Anllóns

A Agrupación Río Anllóns recibirá 60.254,80 euros ao abeiro dun convenio bilateral

Mariscadoras da Agrupación Río Anllóns.

Mariscadoras da Agrupación Río Anllóns. / M. A. R. A.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

O Consello da Xunta deu luz verde hoxe á tramitación e sinatura de catro novos convenios de colaboración bilaterais destinados a reverter os severos danos sufridos polas poboacións de moluscos bivalvos tras as borrascas do inicio do ano.

Unha das beneficiarias é a Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns, que contará cun investimento de 60.254,80 euros para rehabilitar as zonas produtivas da marxe dereita da enseada (entre illa Cagalóns, Punta Revoltas e a enseada de Insua) e o esteiro de libre marisqueo na marxe esquerda.

Entre 5 e 11 profesionais de a pé

O plan mobilizará de forma progresiva desde 5 ata 11 profesionais de a pé. Dada a imposibilidade xeográfica de acceder por vía terrestre con maquinaria pesada, o proxecto financia a compra dun motocultor de pequeno tamaño para ser transportado en botes. A remoción de sedimentos compactados irá precedida dunha análise do terreo mediante un compactómetro e unha cribadora de malla que adquirirá a agrupación.

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O plan inclúe o traslado técnico de berberecho e ameixa xaponesa entre os bancos do Couto e Petrallo, limpezas de algas estivais e o control do cangrexo común (Carcinus maenas) mediante o calado, con embarcación, de dúas caceas de ata 20 nasas pechadas e balizadas nas canles de Ourixeira e O Pendón, mantendo os exemplares estabulados antes da súa xestión final.

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