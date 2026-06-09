Voto de confianza del gobierno de Ames al crecimiento interior con la visita al centro ElSuno

ElSuno, el Centro Galego de Intelixencia Emocional, Saúde e Desenvolvemento Persoal, situado en la parroquia de Biduído (Ames), está dedicado al crecimiento interior a través de retiros, formación y programas de bienestar. Y el ejecutivo local quiso comprobar de primera mano su funcionamiento, desplazándose hasta sus instalaciones el alcalde, Blas García; la concejala de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz; y la concejala de Deportes e Promoción da Saúde, Susana Señorís.

Desde la dirección

Allí, y durante la visita, uno de los directores de ElSuno, Abel Santiago, indicó que “este é un centro de intelixencia emocional no que tratamos todo o que teña que ver coas emocións: estrés, ansiedade, medos, ira...”, ofreciendo “ferramentas para que as persoas poidan ir facendo o seu propio traballo e desenvolver capacidades de xestión”. En la misma línea se pronunció otro de los directores de estre centro, y hermano de Abel, Carlos Santiago, quien señaló que “o obxectivo é dar a coñecer este centro para que demais institucións vaian descubrindo de que maneira podemos mellorar a calidade de vida, non soamente dos nosos veciños, senón tamén doutras persoas”.

A su vez, el regidor de Ames, Blas García, destacó la importancia de que Ames, un municipio comprometido con la salud mental y emocional, cuente con iniciativas de este tipo. “ElSuno está plenamente aliñado coa forma de entender a promoción da saúde que defendemos dende o Concello de Ames, unha visión integral que concibe o benestar físico e emocional como dúas dimensións inseparables. Nun contexto no que cada vez somos máis conscientes da importancia da saúde mental, é fundamental contar con espazos que proporcionen ferramentas e recursos para o desenvolvemento persoal, a xestión emocional e a mellora da calidade de vida das persoas. Proxectos como este enriquecen o noso tecido social e contribúen a construír unha comunidade máis saudable, resiliente e cohesionada”.

En busca de la calidad

ElSuno es un espacio que no busca la cantidad, sino la calidad. Su objetivo es facilitar herramientas y recursos desde la perspectiva de la psicología, la neurociencia y la salud para una vida plena, a través de terapias, formaciones y jornadas de retiro en sus instalaciones de Biduído. Siguen, además, una filosofía que combina la ciencia y la dimensión humana para promover el bienestar físico, ofreciendo programas y servicios que inspiren el crecimiento personal, el bienestar emocional y una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. El trabajo en ElSuno se basa en la relación de confianza, la empatía y el apoyo continuo.