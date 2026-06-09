Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descentralización MedicinaPeajes AP-9Municipais 2027Carlota GarabatoTextil gallego
instagram

Voto de confianza del gobierno de Ames al crecimiento interior con la visita al centro ElSuno

Ubicado en la parroquia de Biduído, está dedicado al desarrollo de la persona a través de retiros, formación y programas de bienestar

El regidor Blas García la importancia del servicio para un municipio que se muestra comprometido con la salud mental y emocional

El regidor, centro, acompañados por concejalas y responsables del centro ElSuno

El regidor, centro, acompañados por concejalas y responsables del centro ElSuno / Concello

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

ElSuno, el Centro Galego de Intelixencia Emocional, Saúde e Desenvolvemento Persoal, situado en la parroquia de Biduído (Ames), está dedicado al crecimiento interior a través de retiros, formación y programas de bienestar. Y el ejecutivo local quiso comprobar de primera mano su funcionamiento, desplazándose hasta sus instalaciones el alcalde, Blas García; la concejala de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz; y la concejala de Deportes e Promoción da Saúde, Susana Señorís.

Desde la dirección

Allí, y durante la visita, uno de los directores de ElSuno, Abel Santiago, indicó que “este é un centro de intelixencia emocional no que tratamos todo o que teña que ver coas emocións: estrés, ansiedade, medos, ira...”, ofreciendo “ferramentas para que as persoas poidan ir facendo o seu propio traballo e desenvolver capacidades de xestión”. En la misma línea se pronunció otro de los directores de estre centro, y hermano de Abel, Carlos Santiago, quien señaló que “o obxectivo é dar a coñecer este centro para que demais institucións vaian descubrindo de que maneira podemos mellorar a calidade de vida, non soamente dos nosos veciños, senón tamén doutras persoas”.

A su vez, el regidor de Ames, Blas García, destacó la importancia de que Ames, un municipio comprometido con la salud mental y emocional, cuente con iniciativas de este tipo. “ElSuno está plenamente aliñado coa forma de entender a promoción da saúde que defendemos dende o Concello de Ames, unha visión integral que concibe o benestar físico e emocional como dúas dimensións inseparables. Nun contexto no que cada vez somos máis conscientes da importancia da saúde mental, é fundamental contar con espazos que proporcionen ferramentas e recursos para o desenvolvemento persoal, a xestión emocional e a mellora da calidade de vida das persoas. Proxectos como este enriquecen o noso tecido social e contribúen a construír unha comunidade máis saudable, resiliente e cohesionada”.

Noticias relacionadas y más

En busca de la calidad

ElSuno es un espacio que no busca la cantidad, sino la calidad. Su objetivo es facilitar herramientas y recursos desde la perspectiva de la psicología, la neurociencia y la salud para una vida plena, a través de terapias, formaciones y jornadas de retiro en sus instalaciones de Biduído. Siguen, además, una filosofía que combina la ciencia y la dimensión humana para promover el bienestar físico, ofreciendo programas y servicios que inspiren el crecimiento personal, el bienestar emocional y una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. El trabajo en ElSuno se basa en la relación de confianza, la empatía y el apoyo continuo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents