Dubra llama a las administraciones a unirse y mejorar las comunicaciones con Xallas, Bergantiños, Barbanza y Santiago
Impulsa una petición institucional conjunta a municipios, Xunta y Diputación para actuar en una carretera que conecta cinco comarcas y soporta más de 6.000 vehículos diarios
Recuerda que el paso de medio millar de vehículos pesados por jornada perjudica especialmente a Portomouro, donde confluyen varias vías de titularidad provincial y autonómica
El Concello de Val do Dubra acaba de enviar una carta para iniciar una ronda de contactos con los municipios y administraciones del área de influencia de la vía que conecta las comarcas de Bergantiños, Xallas, Santiago y Barbanza. Y su objetivo pasa por impulsar una petición institucional conjunta para mejorar esta infraestructura estratégica.
Preocupación común
La iniciativa surge ante la preocupación compartida por el elevado volumen de tráfico que soporta esta conexión, especialmente en el núcleo de Portomouro, donde confluyen varias carreteras autonómicas y provinciales. Según los datos recogidos en la comunicación remitida a los ayuntamientos, por este punto circulan diariamente más de 6.000 vehículos, a los que se suman alrededor de 500 vehículos pesados.
El Ayuntamiento valdubrés considera que la configuración actual de los accesos en Portomouro presenta importantes dificultades, especialmente para los camiones que realizan desplazamientos entre la comarca de Bergantiños y las vías de comunicación hacia Noia y Barbanza. Esta situación repercute en la fluidez del tráfico, en la seguridad vial y en la competitividad de las empresas del entorno.
Por este motivo, Val do Dubra está promoviendo una solicitud conjunta ante la Diputación Provincial de A Coruña y la Xunta de Galicia para que ambas administraciones analicen e impulsen las actuaciones necesarias que permitan mejorar esta conexión viaria, especialmente en los puntos de mayor complejidad e intensidad de tráfico.
Próxima reunión
Con el fin de coordinar esta iniciativa, el Ayuntamiento tratará de convocar en las próximas semanas una reunión con los representantes de los municipios implicados para abordar la situación y tramitar una propuesta conjunta que refuerce la petición institucional.
Desde el gobierno local se subraya que esta demanda trasciende el ámbito de un único municipio y responde a una necesidad compartida por todo el territorio, por lo que se considera fundamental la colaboración entre administraciones para avanzar en mejoras que contribuyan a la seguridad, la movilidad y el desarrollo económico de las comarcas afectadas.
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