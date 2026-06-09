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SERVIZOS

Cee dá luz verde á depuradora que saneará a ría de Corcubión cun investimento de 13,87 M€

Fondos europeos, Xunta, Deputación e concellos financiarán a nova estación

Margot Lamela: "É un paso histórico para a nosa ría"

A futura depuradora será clave para o saneamento da ría de Corcubión.

A futura depuradora será clave para o saneamento da ría de Corcubión. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Corporación ceense aprobou, por unanimidade, o convenio de colaboración con Augas de Galicia para a construción da nova estación depuradora de augas residuais (EDAR) que dará servizo a Cee e Corcubión.

O investimento total ascende a 13,87 millóns de euros, "e permitirá mellorar de forma decisiva o saneamento e a depuración das augas residuais, contribuíndo á protección da ría e á conservación do noso medio natural", afirma a alcaldesa, Margot Lamela, quen cualifica o acordo como "un paso histórico para a nosa ría".

Fondos FEDER

A rexedora subliña que este proxecto é posible grazas á importante participación dos fondos europeos FEDER, que financian o 60% da actuación. Agradece á Xunta "o seu compromiso e a súa aposta decidida por esta infraestrutura estratéxica, asumindo a contratación e execución dunha instalación imprescindible para garantir un servizo moderno e adaptado ás necesidades actuais e futuras", e ao director de Augas de Galicia "o seu traballo constante".

Igualmente, Margot Lamela destaca e agradece á Deputación da Coruña "a súa achega de 1.400.000 euros, unha contribución fundamental que permite reducir de maneira moi significativa a carga económica que inicialmente correspondía asumir aos concellos".

Achega de 1,4 M€ da Deputación da Coruña

Así, o investimento local previsto ascende ao 20% do custo total da obra. "Grazas á participación da Deputación, a achega do Concello de Cee será de 1.030.674,93 €, distribuída en seis anualidades a partir de 2027, mentres que o Concello de Corcubión debe achegar 343.525,00 €, no mesmo período".

Pola súa banda, a Deputación da Coruña achegará 1.400.000 euros en dúas anualidades: 2028 e 2029. "Grazas á colaboración entre as administracións facemos realidade unha demanda histórica e un investimento estratéxico para as xeracións presentes e futuras", conclúe a alcaldesa de Cee.

O convenio coa Xunta contempla tamén a posibilidade de que, unha vez que se constrúa a estación depuradora, Augas de Galicia asuma a xestión da instalación. Unha decisión que se adoptará "cando chegue o momento", sinalou a rexedora.

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A respecto disto, o portavoz do BNG, Serxio Domínguez, sinalou que "ogallá que Augas de Galicia asuma a xestión porque sería un paso importante para alongar a duración da EDAR, xa que fai unha xestión moi minuciosa destas instalacións".

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