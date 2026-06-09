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Las Festas de San Paio marcan en A Estrada la temporada turística con Bustamante y la oficina de información en marcha

En meses estivales se pondrá en funcionamiento su local paralelo en Oca

Habrá pregón de Tequetexéldere el 24 y actuarán 9Louro el 25 y Ortiga el 26

Una actuación del cantante David Bustamante, que estará en A Estrada

Una actuación del cantante David Bustamante, que estará en A Estrada / Club Oficial de Fans

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Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

El Ayuntamiento de A Estrada acaba de abrir las puertas de la oficina de información turística ubicada en la Casa das Letras, de modo que el municipio ya está preparado para comenzar a recibir el aumento de visitantes que habitualmente acompaña a la temporada alta, con las Festas de San Paio y la actuación estelar de David Bustamante el 27 de junio ya en el horizonte.

El servicio de información, que durante los meses de verano operará también en las inmediaciones del Pazo de Oca, ofrecerá datos a los visitantes sobre los atractivos turísticos del entorno que, tras la XIII Feria de la Sidra, tendrá continuidad con las citadas patronales y la Rapa das Bestas de Sabucedo, Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Horarios

Con la colaboración de Turismo Rías Baixas, la oficina de información turística de A Estrada estará abierta de martes a sábado, permaneciendo cerrada los domingos y los lunes. De martes a viernes funcionará de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 1900. El horario de los sábados será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00. Asimismo, los peregrinos podrán sellar sus credenciales en estas instalaciones.

Respecto a las celebraciones de San Paio, se prolongarán del 24 al 28 del presente mes, y comenzarán el miércoles 24 con el pregón de Tequexetéldereen la Praza da Constitución (12.30 horas), seguido del tradicional chupinazo. La jornada incluirá actuaciones musicales, el Tardeo da Santa, el Día do Neno con juegos acuáticos y fiesta de la espuma, y finalizará con la actuación de Adolfo Fh.

Para los jóvenes

El 25 de junio estará dedicado a la juventud y al ocio, con el inicio del torneo AE League de Fútbol 7 y el espacio juvenil X-FEST. La noche concentrará algunos de los eventos más destacados, con conciertos de 9Louro (21.30 horas) la orquesta Gran Parada y la actuación de Baiuca, todas en la Praza de Galicia.

Día grande

El 26 de junio, día grande en honor a San Paio, combinará actividades deportivas y musicales durante la mañana con los actos religiosos centrales desde las 20.00 horas: misa solemne y procesión conla Banda de la Brilat, la Banda Municipal de Silleda y los alumnos de la 18ª promoción de la Policía Local de la AGASP. La noche contará con el concierto de Ortiga (22.30 en las Praza de Galicia) y la multitudinaria verbena de la orquesta Panorama.

El 27 de junio destacará por la tradicional Exhibición de la Alfombra Floral, que decorará las principales calles de la villa. Tras los actos religiosos de las 20.00 horas, con misa en honor al Santísimo Sacramento y procesión acompañada por la Banda Municipal da Estrada y la Banda Acotaga de Ferrol, habrá verbena con la orquesta Galilea y el esperado concierto de David Bustamante, a las 23.30 horas en la Praza de Galicia, uno de los grandes reclamos de las fiestas.

Noticias relacionadas y más

Las celebraciones concluirán el 28 de junio con conciertos, las finales deportivas de la AE League y del torneo de tenis, actividades juveniles del X-Fest y diversas actuaciones musicales. El cierre oficial llegará a medianoche con un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Rúa 56.

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