El niño de Bertamiráns que vuela montando puzles: ya es bronce nacional

Julen González Alfonsín tiene 9 años, vive en Bertamiráns (Ames) y acaba de regresar de Guadalajara con una medalla de bronce colgada al cuello. El niño se ha proclamado tercero en la categoría infantil B del Campeonato de España de Puzles 2026, un debut nacional que lo sitúa ya entre los mejores de España en esta disciplina.

Lo consiguió completando un puzle de 200 piezas en 43 minutos y 51 segundos. En una competición de este tipo, el tiempo empieza a contar desde cero: abrir la caja, sacar la bolsa, separar las piezas, darles la vuelta y montar el puzle. Todo bajo cronómetro. Y, pese a los nervios iniciales, Julen no falló. “Estaba nervioso antes de empezar, pero una vez comenzó la prueba se concentró mucho. No levantó cabeza hasta que terminó”, cuenta su madre, Vanessa Alfonsín.

Julen no fue el único de la familia en competir. También su madre participó en la prueba, como suele hacer en solitario o formando pareja con su hermana Sonia. Así que a Guadalajara viajaron los tres junto con Moncho González, padre de Julen, y el pequeño Xabi, su hermano de 5 años: “Pasamos allí el fin de semana y volvimos con la medalla de bronce”. La ilusión del niño quedó clara al día siguiente: “Llevó al cole la medalla y la tuvo colgada al cuello toda la mañana, con lo que pesa”, dice entre risas Vanessa.

Julen González Alfonsín, en plena competición, en El Franco (Asturias, en noviembre de 2025. / Cedida

Afición familiar

La afición de Julen por los puzles viene precisamente de su madre. Vanessa siempre fue una amante de los rompecabezas grandes, aunque como simple pasatiempo, “como quien lee un libro”. Hace algo menos de año y medio descubrió a través de las redes sociales que existían concursos y campeonatos, y comenzó a participar en la modalidad de parejas junto a su hermana. Julen, que ya hacía puzles por entretenimiento, quiso probar también.

“Él me veía hacer puzles a mí, porque al final tienes que entrenar haciendo muchos para cada vez ir más rápido, y dijo que también quería ir”, explica Vanessa. Desde entonces empezó a hacerlos de otra manera: no solo por diversión, sino también con cronómetro.

Tres medallas en un año

Los resultados llegaron muy pronto. En apenas un año Julen ha conseguido tres medallas. En 2025 logró una plata en El Franco (Asturias) y este 2026 se hizo con un oro en Ribadeo. Ahora suma a su palmarés el bronce nacional en Guadalajara.

Vanessa cree que en el caso de su hijo hay una mezcla de habilidad natural y entrenamiento, aunque sin obsesiones. “Se le da muy bien. Hay niños que entrenan una barbaridad, pero él como mucho hace un puzle al día antes del campeonato; si no, lo hace más por hobby que cronometrándose”, señala.

Y detrás de Julen ya apunta maneras su hermano pequeño, Xabi, que con solo 5 años participó en un concurso y también logró su primera medalla. “Tarda unos 24 minutos en hacer un puzle de 100 piezas”, explica su madre.

Julen y su hermano Xabi con las medallas que consiguieron en el Torneo de Ribadeo, celebrado este año. / Cedida

Buen estudiante y futbolista

Julen cursa tercero de Primaria, es buen estudiante y juega al fútbol en el Urdilde. En casa lo definen como un niño rápido de mente con los gustos de cualquier chaval de su edad. Para su familia, lo importante es que esta medalla sirva de estímulo para que continúe disfrutando: “Está muy ilusionado, y es una forma de seguir animándolo a participar”.