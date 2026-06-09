PATRIMONIO
O BNG de Cee pide actuar de urxencia nos Muíños de Toba
Denuncia o "estado de abandono" e reclama un plan de recuperación
O BNG de Cee traslada ao Concello "a voz de alarma que nos deu a veciñanza nos últimos días" ante o estado no que se atopan os Muíños de Toba, "un dos activos máis importantes, tanto a nivel patrimonial como turístico".
Os nacionalistas aseguran que as instalacións atópanse "con parte dos teitos derruídos, as portas deterioradas e pechadas con candados e, sobre todo, en estado total de abandono, no que ten a ver co coidado do seu contorno".
A maleza invade os sitios de paso, "facendo case imposible acceder ao contorno e as zonas de paseo están cheas de verdíllo, que pode causar caídas en días de choiva e humidade, o que só é síntoma de abandono total e absoluto, por parte do goberno, desde hai moitísimo tempo", afirma o portavoz do BNG, Serxio Domínguez.
Por iso, solicitáronlle á Alcaldía que proceda á limpeza da zona "para facer do entorno un lugar acolledor para a xente que a decida visitar, tanto a veciñanza do concello como os turistas que cheguen". Piden ademais un plan de recuperación das instalacións para que o seu deterioro non vaia a máis.
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Boiro atesora los restos de un templo de hace catorce siglos, uno de los más antiguos de Galicia
- Sorpresa en Noia: un tendal de setenta metros sobre la ría
- La USC sitúa a tres investigadores entre los jóvenes más destacados de Galicia por sus avances en energía, obesidad y turismo
- El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano
- La SD Compostela logra la ansiada remontada contra el Atlético Arteixo tras sufrir en la prórroga