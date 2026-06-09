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PATRIMONIO

O BNG de Cee pide actuar de urxencia nos Muíños de Toba

Denuncia o "estado de abandono" e reclama un plan de recuperación

Cuberta derruída dun dos Muíños de Toba.

Cuberta derruída dun dos Muíños de Toba. / BNG

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG de Cee traslada ao Concello "a voz de alarma que nos deu a veciñanza nos últimos días" ante o estado no que se atopan os Muíños de Toba, "un dos activos máis importantes, tanto a nivel patrimonial como turístico".

A maleza invade o espazo dos Muíños de Toba.

A maleza invade o espazo dos Muíños de Toba. / BNG

Os nacionalistas aseguran que as instalacións atópanse "con parte dos teitos derruídos, as portas deterioradas e pechadas con candados e, sobre todo, en estado total de abandono, no que ten a ver co coidado do seu contorno".

A maleza invade os sitios de paso, "facendo case imposible acceder ao contorno e as zonas de paseo están cheas de verdíllo, que pode causar caídas en días de choiva e humidade, o que só é síntoma de abandono total e absoluto, por parte do goberno, desde hai moitísimo tempo", afirma o portavoz do BNG, Serxio Domínguez.

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Zonas de paseo no contorno dos Muíños de Toba.

Zonas de paseo no contorno dos Muíños de Toba. / BNG

Por iso, solicitáronlle á Alcaldía que proceda á limpeza da zona "para facer do entorno un lugar acolledor para a xente que a decida visitar, tanto a veciñanza do concello como os turistas que cheguen". Piden ademais un plan de recuperación das instalacións para que o seu deterioro non vaia a máis.

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