PARLAMENTO
O BNG pide explicacións á Xunta polo permiso mineiro concedido en Fornelos
Advirte dos posibles impactos ambientais, paisaxísticos e sociais dunha explotación a ceo aberto
O BNG, a través do deputado Oscar Insua, rexistrou no Parlamento galego varias preguntas nas que traslada a preocupación da veciñanza polo proxecto de investigación mineira que a Xunta de Galicia vén de outorgar á empresa Caolines de Vimianzo, S.A. (Cavisa), e que afecta ao lugar de Fornelos (Zas).
Trátase dun permiso, denominado Jorge Reyes, situado nos concellos de Laxe, Cabana de Bergantiños e Zas, para a investigación dos recursos mineiros de caolín, mica e minerais asociados, por un período de tres anos e sobre unha superficie de seis cuadrículas mineiras.
Falta de información
Desde a formación nacionalista salientaron que aínda que o dereito mineiro afecta aos tres concellos mencionados, "é en Zas onde máis incidencia ten, tanto en superficie como en que afecta directamente ao núcleo de poboación de Fornelos, ao estar dentro do perímetro do dereito. “Por esta razón, toda a xente está preocupada, xunto co alcalde e a corporación municipal, que non recibiron ningún tipo de comunicación e información sobre este eventual proxecto por parte da Consellería de Industria”.
Oscar Insua quere saber cales foron os criterios establecidos pola Xunta para outorgarlle o permiso de investigación a Cavisa, ademais de aclarar se a Consellería de Industria avaliou algún efecto sobre o patrimonio cultural antes de conceder a autorización. Así mesmo, pregunta se vai informar á veciñanza de Fornelos e ao Concello de Zas sobre o proxecto de investigación, "e se autorizaría nun futuro unha mina de ceo aberto de caolín ao lado das vivendas do devandito lugar".
Graves prexuízos
O responsable local do BNG de Zas, Óscar Lema, asegura que solicitan "información completa e rigorosa co fin de analizar as deficiencias que poida conter o expediente e poder formular alegacións”.
Lema engadiu que "entendemos que unha explotación mineira a ceo aberto nesta localización pode causar graves prexuízos á zona, como contaminación do solo, das augas e do aire, e pode afectar á saúde da veciñanza polo ruído e vibracións, así como perda do valor das vivendas e un grande impacto ambiental e paisaxístico". Por iso "solicitamos acceso ao expediente completo para poder exercer o dereito das veciñas e veciños á participación e defensa", conclúe.