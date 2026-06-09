MEDIO RURAL
O histórico Sequeiro de Carballo renóvase para afrontar os retos do cambio climático
A Xunta destina 1,5 M€ para acondicionar o Centro de Sementes Forestais de Galicia
A Consellería do Medio Rural destina 1,5 millóns de euros á reforma, acondicionamento e mellora do Centro de Sementes Forestais de Galicia (Semfor), localizado en Carballo e que procesa os froitos e sementes das principais especies arbóreas para o subministro a viveiros de toda Galicia.
A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou as obras nestas instalacións situadas na parroquia de Bértoa e explicou que os traballos se enmarcan nos obxectivos da revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 "cara á neutralidade carbónica" e reforzan o compromiso de Medio Rural nos programas de conservación e mellora xenética forestal.
Reprodución de alta calidade xenética
Cómpre sinalar que nesta planificación establécese a necesidade de contar cun material forestal de reprodución de alta calidade xenética que permita ás especies forestais prosperar nun medio condicionado por factores como o cambio climático ou as enfermidades e doenzas.
No ámbito da conservación dos recursos xenéticos forestais, a Consellería xestiona actualmente unha ampla rede de parcelas de alto valor xenético, hortos sementeiros e outras infraestruturas destinadas á conservación e manexo do patrimonio forestal galego.
"Estas actuacións son fundamentais para garantir a dispoñibilidade de material forestal de reprodución de alta calidade e adaptado ás condicións ecolóxicas de Galicia. Neste sentido, o labor deste viveiro Semfor e os traballos de selección de boas mouteiras no monte permiten a mellora dos procesos que levan a garantir unha semente sa e capaz", afirmou a directora xeral.
Referente no sector
Este centro, denominado tradicionalmente Sequeiro de Carballo, é unha referencia no sector e subministra a súa produción cun prezo público aos viveiros forestais rexistrados, ademais de destinar pequenas cantidades de semente para proxectos de rexeneración, educación forestal, investigación e divulgación.
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