Blanco reivindica las obras de emergencia viarias con una inversión récord de 167 millones que deja 500.000 € en Padrón
El Ministerio de Transportes destina 3.000.000 de euros para humanizar la N-550 hasta el límite con Pontevedra
La actuación dejará más espacio para los peatones en la villa, un carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano
Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, acaba de reivindicar en Padrón las obras de emergencia que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en las carreteras gallegas de las cuatro provincias para reparar los daños provocados por los temporales del invierno. Se acometieron al amparo del Plan Especial de Carreteras en Galicia, dotado con 167 millones de euros y que deja en Padrón 500.000 € para la mejora de su tramo de la N-550 y de la N-550a.
Urgencia y mantenimiento
En su visita, Blanco estuvo acompañado por el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la provincia de A Coruña, Francisco Prego. Y señaló que estos trabajos constan de 300.000 euros para la reparación más urgente y 200.000 para actuaciones puntuales y de mantenimiento. Las obras que se están ejecutando en las distintas vías consisten fundamentalmente en el fresado y reposición del firme en los tramos más deteriorados, con espesores variables según el estado de cada una de ellas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad.
El delegado hizo hincapié en que este Plan Especial moviliza 38 millones de euros extraordinarios que, sumados a la inversión ordinaria, permiten alcanzar en 2026 la cifra récord de 167 millones de euros destinados a la conservación de las carreteras del Estado en Galicia, la mayor inversión anual de la historia reciente. En este sentido, recordó que el Gobierno de España lleva invertidos 737 millones de euros desde 2018 en la modernización y seguridad de la red estatal en Galicia, y reafirmó el compromiso de seguir actuando allí donde sea necesario, con grandes y pequeñas intervenciones, para garantizar carreteras seguras y en buenas condiciones en todo el territorio.
Dos mil puntos estatales
El Plan Especial permitirá actuar en cerca de 2.000 puntos de la red estatal en Galicia, con trabajos de asfaltado en 262 kilómetros de vías, la intervención sobre 1,2 millones de metros cuadrados de superficie y la extensión de más de 260.000 toneladas de asfalto, mediante un amplio despliegue de medios que incluye alrededor de 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones. Solo en la provincia de A Coruña este Plan tiene una inversión de 6 millones de euros, con actuaciones en la A-6, A-54, AC-14, AC-10 y en las N-634, N-547 y FE-13, además de la citada N-550. Pedro Blanco incidió en que este esfuerzo inversor refuerza la cohesión territorial y la actividad económica, al tiempo que garantiza unas infraestructuras viarias modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de Galicia.
Travesías para las personas
En paralelo a estas mejoras, el Ministerio de Transportes invertirá 3 millones de euros para transformar la travesía de la N-550 en Padrón en una zona más segura y adaptada a nuevas formas de movilidad, cumpliendo con una demanda histórica del Ayuntamiento y de los vecinos. Pedro Blanco subrayó que esta actuación creará una vía segura y accesible, con espacio para los peatones, carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano, que se extenderá a lo largo de casi un kilómetro entre el centro urbano y el límite con la provincia de Pontevedra. En su día, el delagado ya anticipó que se trata de "un proxecto en liña con outros que estamos a desenvolver noutras localidades de Galicia e que mellorará indubidabelmente e a seguridade viaria dos veciños e veciñas desta localidade e das persoas que, cada vez máis, se desprazan en medios alternativos como a bicicleta”. Y entre los ejemplos de esta mecánica están las humanzaciones de Bertamiráns o Milladoiro, en Ames, o la prevista en Bembibre, la capital valdubresa.
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Boiro atesora los restos de un templo de hace catorce siglos, uno de los más antiguos de Galicia
- Sorpresa en Noia: un tendal de setenta metros sobre la ría
- La USC sitúa a tres investigadores entre los jóvenes más destacados de Galicia por sus avances en energía, obesidad y turismo
- El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano
- La SD Compostela logra la ansiada remontada contra el Atlético Arteixo tras sufrir en la prórroga