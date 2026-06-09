Blanco reivindica las obras de emergencia viarias con una inversión récord de 167 millones que deja 500.000 € en Padrón

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, acaba de reivindicar en Padrón las obras de emergencia que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en las carreteras gallegas de las cuatro provincias para reparar los daños provocados por los temporales del invierno. Se acometieron al amparo del Plan Especial de Carreteras en Galicia, dotado con 167 millones de euros y que deja en Padrón 500.000 € para la mejora de su tramo de la N-550 y de la N-550a.

Urgencia y mantenimiento

En su visita, Blanco estuvo acompañado por el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la provincia de A Coruña, Francisco Prego. Y señaló que estos trabajos constan de 300.000 euros para la reparación más urgente y 200.000 para actuaciones puntuales y de mantenimiento. Las obras que se están ejecutando en las distintas vías consisten fundamentalmente en el fresado y reposición del firme en los tramos más deteriorados, con espesores variables según el estado de cada una de ellas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad.

El delegado hizo hincapié en que este Plan Especial moviliza 38 millones de euros extraordinarios que, sumados a la inversión ordinaria, permiten alcanzar en 2026 la cifra récord de 167 millones de euros destinados a la conservación de las carreteras del Estado en Galicia, la mayor inversión anual de la historia reciente. En este sentido, recordó que el Gobierno de España lleva invertidos 737 millones de euros desde 2018 en la modernización y seguridad de la red estatal en Galicia, y reafirmó el compromiso de seguir actuando allí donde sea necesario, con grandes y pequeñas intervenciones, para garantizar carreteras seguras y en buenas condiciones en todo el territorio.

Dos mil puntos estatales

El Plan Especial permitirá actuar en cerca de 2.000 puntos de la red estatal en Galicia, con trabajos de asfaltado en 262 kilómetros de vías, la intervención sobre 1,2 millones de metros cuadrados de superficie y la extensión de más de 260.000 toneladas de asfalto, mediante un amplio despliegue de medios que incluye alrededor de 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones. Solo en la provincia de A Coruña este Plan tiene una inversión de 6 millones de euros, con actuaciones en la A-6, A-54, AC-14, AC-10 y en las N-634, N-547 y FE-13, además de la citada N-550. Pedro Blanco incidió en que este esfuerzo inversor refuerza la cohesión territorial y la actividad económica, al tiempo que garantiza unas infraestructuras viarias modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de Galicia.

Travesías para las personas

En paralelo a estas mejoras, el Ministerio de Transportes invertirá 3 millones de euros para transformar la travesía de la N-550 en Padrón en una zona más segura y adaptada a nuevas formas de movilidad, cumpliendo con una demanda histórica del Ayuntamiento y de los vecinos. Pedro Blanco subrayó que esta actuación creará una vía segura y accesible, con espacio para los peatones, carril bici, zonas verdes y mobiliario urbano, que se extenderá a lo largo de casi un kilómetro entre el centro urbano y el límite con la provincia de Pontevedra. En su día, el delagado ya anticipó que se trata de "un proxecto en liña con outros que estamos a desenvolver noutras localidades de Galicia e que mellorará indubidabelmente e a seguridade viaria dos veciños e veciñas desta localidade e das persoas que, cada vez máis, se desprazan en medios alternativos como a bicicleta”. Y entre los ejemplos de esta mecánica están las humanzaciones de Bertamiráns o Milladoiro, en Ames, o la prevista en Bembibre, la capital valdubresa.