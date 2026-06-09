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CARREIRA DO APÓSTOLO

Sete quilómetros para unir saúde, comunidade e solidariedade en Vilaño, na Laracha

A proba recadará fondos para a Asociación Española contra o Cancro e Cáritas

O alcalde, no centro, con directivos de Adro de Vilaño presentando a carreira.

O alcalde, no centro, con directivos de Adro de Vilaño presentando a carreira. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A Carreira do Apóstolo, que organizará o 18 de xullo a Asociación Adro de Vilaño (A Laracha), segue apostando por un evento de corte comunitario e solidario cunha xornada aberta a todas as idades e condicións físicas e con doazóns á Asociación Española Contra o Cancro e Cáritas.

A proba, na que colaboran a Deputación da Coruña e o Concello da Laracha, manterá a distancia de 7K que estreou o ano pasado con grandes resultados. "O ano pasado superamos a cifra das 1.000 persoas inscritas", afirma Juan Ramos, desde Adro de Vilaño. "Cremos que unha das claves foi reducir a distancia facendo a proba máis accesible e inclusiva", engade.

Cartel promocional da IX Carreira do Apóstolo de Vilaño, na Laracha.

Cartel promocional da IX Carreira do Apóstolo de Vilaño, na Laracha. / Cedida

A carreira ampliará os servizos ofrecidos con xogos infantís desde as 17.00 horas e a presenza de Bico de Xeado e Cafés Aruba para o desfrute das persoas que asistan. Os servizos habituais de aparcamento e baños adaptados, zona de avituallamento con auga e froita, duchas, fisioterapia e pinchos de balde ao remate manteranse coma cado ano.

A cita inclúe a habitual Andaina Solidaria de 3.5K de distancia, que ten como finalidade recadar fondos para a Asociación Española Contra o Cancro e Cáritas da Laracha. A iniciativa leva doados máis de 5.000 € a estas entidades desde o seu inicio, e espera superar a barreira dos 6.000€ nesta edición.

Saúde e solidariedade

"A Andaina Solidaria é unha das iniciativas máis bonitas do ano porque se xunta xente da zona cunha enerxía boísima e nun contorno saudable" sinala Diego Rama, presidente de Adro de Vilaño. "O feito de encontrarse nun evento que promove a saúde e a solidariedade, une moito á xente". A actividade "aberta a todas as idades" contou na oitava edición con "máis de 500 persoas inscritas desde os 8 meses ata os 85 anos", subliña.

As inscricións poden realizarse a través da web www.carreirasgalegas.com, ou presencialmente en Tempo Training & Social Center, no concello ou na piscina da Laracha. O prazo para a inscrición remata o 15 de xullo e o prezo é de 7 euros, sendo gratuíta para as categorías escolares.

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O evento conta co patrocinio de diversas empresas e entidades como Fundación Luís Calvo Sanz, ClickFer, Cerámica Campo, Tempo Training & Social Center, Fixagal e Pazo de Montes Claros, ademais da colaboración de Gadis, J. Esmorís e Hijos, Familia, Clínica Diego Pérez e Carrefour.

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