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Vestuarios, aceras y renovación de pistas para Santa Comba

El presidente de la Diputación coruñesa supervisó los trabajos efectuados bajo las gradas de A Fontenla por 204.000 euros

También acondicionaron 1,3 km de aceras en la rúa Pontevedra (142.000 €) y se mejoró el pavimento de tenis en Ser (otros 95.000)

Alberto Romar, por la derecha, con Valentín G. Formoso, Patricia Val, Antonio Leira y Negreira en A Fontenla

Alberto Romar, por la derecha, con Valentín G. Formoso, Patricia Val, Antonio Leira y Negreira en A Fontenla / Diputación coruñesa

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Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, junto con el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar Landeira, y el diputado de Deportes, Antonio Leira, visitaron las obras de reforma y ampliación de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Campo de fútbol municipal de Fontenla, una actuación financiada a través del Plan Único de la Diputación con una inversión de 203.885 euros.

La intervención, ya finalizada, permitió modernizar unas instalaciones deportivas muy utilizadas por los clubes y por los vecinos, mejorando la funcionalidad, la accesibilidad y las condiciones de uso de los vestuarios. El proyecto incluyó la reforma de las depencencias existentes bajo la grada, tanto las destinadas a los equipos como los de los árbitros, con la renovación de duchas, bancos, acabados, instalaciones y equipamientos interiores.

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Además, la actuación facilitó la ampliación de la zona de vestuarios mediante el acondicionamiento de espacios anexos a la grada que estaban sin uso, en los que se habilitaron al menos una de estas dependencias como accesible, así como zonas de almacén e instalaciones. También se mejoró la envolvente exterior de la edificación, con la renovación de la cubierta y de la fachada, además de la urbanización exterior para facilitar los accesos. Asimismo, también visitaron las obras de reposición de las aceras en la rúa Pontevedra (142.000 € para renovar 1,3 kilómetros) y la mejora del pavimento y cierre de una pista de tenis en Ser, por 95.000 euros.

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