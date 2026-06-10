La conselleira de Mar busca vocaciones marítimo-pesqueras hasta en Ames

Marta Villaverde, conselleira de Mar, inauguró en Ames Movemento Azul, una nueva iniciativa impulsada por la Xunta con el fin de fomentar el conocimiento, la formación y la participación de la juventud gallega en el ámbito de la actividad marítimo-pesquera. Dirigida a personas de entre 0 y 35 años, nace como un marco de referencia para desarrollar distintas acciones orientadas a fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el mar y dar a conocer las oportunidades de futuro que ofrece este sector que "é estratéxico para Galicia e a dinamización das zonas costeiras", tal y como subrayó Villaverde.

Colegio A Maía

El programa arrancaba este martes en el CEIP A Maía, con la acción Un Mar de Profesións, una iniciativa piloto que se desarrollará este mes en otros seis centros educativos de la comunidad, y que permitirá que más de 700 alumnas y alumnos de 3° y 4º de Educación Primaria descubran, de una manera práctica y participativa, distintas profesiones vinculadas con el mar. La propuesta se desarrolla en un espacio formativo específico organizado en tres estaciones temáticas que acercan al alumnado diferentes ámbitos de la actividad marítima.

Tres temáticas

En la primera, centrada en la pesca y en el marisqueo, los participantes conocen la importancia de respetar las tallas mínimas y descubren artes tradicionales compatibles con la conservación de los recursos marinos. En la segunda se convierten en observadores científicos, identificando especies autóctonas del litoral gallego, mediante técnicas de observación y análisis inspiradas en la ciencia. La tercera estación está dedicada a la navegación y permite a los escolares familiarizarse con la interpretación de cartas náuticas y con el uso de instrumentos básicos para el trazado de rutas pesqueras adaptadas a su edad.

El espacio de aprendizaje está construido con materiales sostenibles, elaborado a partir de tableros fabricados con cáscara de arroz y de mejillón. Al final, el alumnado recibe un Pasaporte de profesións do mar, además de otro material divulgativo con el que seguir explorando los contenidos abordados durante la jornada.

Juventud comprometida

Movemento Azul nace con la vocación de impulsar una juventud comprometida con la economía azul y con la protección del medio marino, al tiempo que promueve nuevas vocaciones profesionales, científicas y emprendedoras vinculadas al sector, contribuyendo, en paralelo, a la promoción de una imagen innovadora, moderna y atractiva de las actividades marítimo-pesqueras. Tras su puesta en marcha en Ames, Un Mar de Profesións continuará su singladura por otros seis puntos de la comunidad gallega.