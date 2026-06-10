Avistan un ejemplar de la tortuga más grande del mundo en Fisterra
Pertenece a la especie Dermochelys coriacea, conocida por su gran tamaño
Agencias
Una tortuga de gran tamaño ha sido avistada en el puerto de Fisterra (A Coruña). Así lo han confirmado, a consultas de Europa Press, fuentes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), que han concretado que se trata de un ejemplar de tortuga laúd, Dermochelys coriacea, que son de gran tamaño.
Las mismas fuentes han indicado que llevan días recibiendo noticias de que se ha avistado un ejemplar desde distintos puertos, por lo que sospechan que pueda tratarse de la misma. En concreto, apuntan a Muros, Vilagarcía y, ahora, Fisterra.
Tortuga laúd
La tortuga laúd es la única representante de la familia Dermochelyidae y se considera la tortuga marina más grande del mundo, pudiendo alcanzar una longitud de 3 metros y un peso de 800 kilogramos, aunque la media está en unos 2 metros y unos 500 kilogramos de peso.
Estos ejemplares pueden reconocerse fácilmente, pues cuentan con características únicas que la distinguen de otras familias de tortugas marinas. Entre ellas, destaca la forma de su caparazón, que se estrecha por la parte superior y recuerda vagamente al instrumento musical, de ahí que se le conozca como tortuga laúd.
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