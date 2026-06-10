La comarca suma más de la mitad de los municipios con ayudas de la Diputación coruñesa para limpiar playas y socorrismo

La Diputación de A Coruña destinará este verano un total de 1,2 millones de euros para financiar los programas de limpieza de playas y socorrismo en piscinas municipales, playas fluviales, lagos y otras zonas de baño. En el primer montante, el 51,2 de los municipios participantes son de la comarca, mientras que en el segundo suman el 53,3 por ciento.

Puesta a punto

Así, la institución provincial invierte 900.000 euros en el programa de limpieza de playas, que beneficia a los 41 municipios costeros de la provincia, y otros 299.024,95 euros en el programa de socorrismo, que permitirá atender 45 solicitudes de ayuntamientos para la prestación de este servicio durante la temporada estival. En el primer caso, 21 son de la comarca: A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Malpica, Muros, Muxía, Noia, Outes, Ponteceso, O Porto do Son, Rianxo y Ribeira.

Seguridad

Por otra parte, el programa de socorrismo permite apoyar a los ayuntamientos en la contratación del personal necesario para garantizar la seguridad en piscinas municipales, playas fluviales, lagos y otros espacios de baño durante la temporada de verano. La concesión definitiva incluye 45 solicitudes por un importe total de 299.024,95 euros. Y por la comarca recibirán fondo 24: A Baña, Ames, Boqueixón, Brión, Coristanco, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Negreira, Ordes, Oroso, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vimianzo, Zas y O Pino.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que ambas líneas “teñen un impacto directo na calidade dos servizos que os concellos ofrecen durante os meses de verán”, ya que permiten contar con playas más limpias y piscinas y zonas de baño más seguras. Además, ambos programas contribuyen a la creación de empleo local durante la época estival.

Gastos

El programa de limpieza de playas financia los gastos derivados de la contratación de brigadas municipales encargadas del adecentamiento de los arenales durante los meses de mayor afluencia, así como la adquisición del material necesario para desarrollar estos trabajos, como vestuario, maquinaria ligera o combustible. Y Las ayudas de esta iniciativa llegan a la totalidad de los municipios costeros de la provincia y permiten financiar brigadas con una duración máxima de hasta tres meses. Las cuantías concedidas oscilan entre algo más de 6.700 euros y cerca de 31.000 euros, en función de criterios objetivos como la superficie de playas existente en cada término municipal.