Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descentralización MedicinaPeajes AP-9Municipais 2027Carlota GarabatoTextil gallego
instagram

Nas Mans da Avoa dona desde Vedra más de 150 llaveros de amigurumi a Tierra de Hombres para ayudar a los peques

Están confeccionados con una técnica japonesa que significa tejer muñecos

La fundación que los recibirá vela por el bienestar de los niños y jóvenes

Algunas de las integrantes del colectivo Nas Mans da Avoa, del Centro Social de Vedra

Algunas de las integrantes del colectivo Nas Mans da Avoa, del Centro Social de Vedra / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

Vedra

La agrupación Nas Mans da Avoa, colectivo del Centro Social de Vedra, lleva tiempo desarrollando actividades de laborterapia, para lo que se reúnen todas las semanas y así poder elaborar diferente material con el objetivo de realizar acciones solidarias. Y fruto de esta labor fue que, el pasado 2 de junio de 2026, completaron un donativo de más de 150 llaveros de amigurumi (técnica japonesa para tejer muñecos) para Tierra de Hombres España.

Promoción de la salud

La recaudación obtenida en sus mercadillos solidarios se destinará a proyectos relacionados con la promoción de la salud materno-infantil y el acceso a cuidados básicos; en concreto, a su programa Viaxe cara a Vida, que trae a niños y niñas con enfermedades graves para que reciban tratamiento médico.

Desde el concello no dudaron en desearles "os nosos parabéns polo seu compromiso e labor social". Tierra de hombres España, fundada en 1994, es una Fundación con identidad propia y sin ánimo de lucro, neutral e imparcial comprometida a aportar un cambio significativo y duradero a las vidas de niños y jóvenes, especialmente a los más expuestos a riesgos mediante la acción directa a través de proyectos de cooperación dentro de las áreas de protección, salud materno infantil, justicia juvenil y crisis humanitarias.

Noticias relacionadas y más

Movimiento internacional

Forma parte del Movimiento Internacional Terre des hommes, creado en Lausanne (Suiza) en 1960 y compuesto por una red de 9 organizaciones miembro con sede en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza que trabaja en 67 países con más de 1-023 socios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
  2. De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
  3. El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano
  4. La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
  5. Boiro atesora los restos de un templo de hace catorce siglos, uno de los más antiguos de Galicia
  6. Sorpresa en Noia: un tendal de setenta metros sobre la ría
  7. La USC sitúa a tres investigadores entre los jóvenes más destacados de Galicia por sus avances en energía, obesidad y turismo
  8. La SD Compostela logra la ansiada remontada contra el Atlético Arteixo tras sufrir en la prórroga

El Raxoi festeja el ascenso en su último encuentro en Vite

El Raxoi festeja el ascenso en su último encuentro en Vite

Más que un sello

La instalación de caños en las gárgolas del Hostal se planteó hace casi 600 años

La instalación de caños en las gárgolas del Hostal se planteó hace casi 600 años

La sala Capitol de Santiago acoge los rodajes de la nueva película de María Vázquez: una historia de la Galicia rural de los 90

La sala Capitol de Santiago acoge los rodajes de la nueva película de María Vázquez: una historia de la Galicia rural de los 90

Un compostelano idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: "Ojalá sea una realidad"

Un compostelano idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: "Ojalá sea una realidad"

A Silveira de Kiko da Silva, 10 de xuño de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 10 de xuño de 2026

Natalia Vázquez, ganadera de A Granxa de Vázquez en O Pino: "El lobo nos mató once vacas preñadas que cuesta mucho dinero criar"

Natalia Vázquez, ganadera de A Granxa de Vázquez en O Pino: "El lobo nos mató once vacas preñadas que cuesta mucho dinero criar"

«Nova vida» no pavillón de Santa Isabel coa inversión estatal de 2,3 millóns

«Nova vida» no pavillón de Santa Isabel coa inversión estatal de 2,3 millóns
Tracking Pixel Contents