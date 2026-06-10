Nas Mans da Avoa dona desde Vedra más de 150 llaveros de amigurumi a Tierra de Hombres para ayudar a los peques
Están confeccionados con una técnica japonesa que significa tejer muñecos
La fundación que los recibirá vela por el bienestar de los niños y jóvenes
La agrupación Nas Mans da Avoa, colectivo del Centro Social de Vedra, lleva tiempo desarrollando actividades de laborterapia, para lo que se reúnen todas las semanas y así poder elaborar diferente material con el objetivo de realizar acciones solidarias. Y fruto de esta labor fue que, el pasado 2 de junio de 2026, completaron un donativo de más de 150 llaveros de amigurumi (técnica japonesa para tejer muñecos) para Tierra de Hombres España.
Promoción de la salud
La recaudación obtenida en sus mercadillos solidarios se destinará a proyectos relacionados con la promoción de la salud materno-infantil y el acceso a cuidados básicos; en concreto, a su programa Viaxe cara a Vida, que trae a niños y niñas con enfermedades graves para que reciban tratamiento médico.
Desde el concello no dudaron en desearles "os nosos parabéns polo seu compromiso e labor social". Tierra de hombres España, fundada en 1994, es una Fundación con identidad propia y sin ánimo de lucro, neutral e imparcial comprometida a aportar un cambio significativo y duradero a las vidas de niños y jóvenes, especialmente a los más expuestos a riesgos mediante la acción directa a través de proyectos de cooperación dentro de las áreas de protección, salud materno infantil, justicia juvenil y crisis humanitarias.
Movimiento internacional
Forma parte del Movimiento Internacional Terre des hommes, creado en Lausanne (Suiza) en 1960 y compuesto por una red de 9 organizaciones miembro con sede en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza que trabaja en 67 países con más de 1-023 socios.
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