Sanidade supervisa la humanización de Pediatría en A Estrada y anuncia la reforma de la atención primaria

La Xunta presentará en las próximas semanas una reforma de la atención primaria diseñada para dar respuesta a las necesidades actuales de profesionales y pacientes. Así lo anunciaba el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, en una visita a las dependencias del centro de salud de A Estrada, para supervisar el resultado de las actuaciones de dulcificación de la zona de pediatría realizadas por la Fundación Andrea.

Próximas conclusiones

Así, la Consellería de Sanidade presentará próximamente las conclusiones de los grupos de trabajo que definieron las medidas que se deben adoptar, tanto en el campo de las agendas y la gobernanza, como en lo referente a los recursos humanos y a sus retribuciones. Como muestra de su compromiso, el Gobierno gallego señala al refuerzo de la atención primaria con la creación de más plazas, nuevas categorías profesionales, la dotación de más equipamiento y la construcción de nuevas infraestructuras, como las del citado centro de salud de A Estrada.

Presupuestado

Además, los Orzamentos da Xunta para este año 2026 dedican a la atención primaria "máis recursos que nunca", reseñan fuentes autonómicas, apuntando al incremento del 4,75% con respecto al año anterior hasta llegar a los 1.747 millones de euros. En un contexto marcado por el déficit de profesionales y por el aumento de las dolencias crónicas por la mayor esperanza de vida de la población, la reforma estructural de la atención primaria contará con la labor fundamental de los profesionales.

Un ejemplo es el carácter innovador y transformador del personal del centro de salud de A Estrada, que busca siempre lo mejor para los pacientes y que es referente a nivel nacional en la atención, destacan fuentes autonómicas.

Centrarse en el paciente

Gómez Caamaño resaltó la importancia de la humanización de los espacios asistenciales como una de las medidas para que mantener una Sanidad centrada en el paciente. En concreto, valoró el trabajo de la Fundación Andrea para convertir un entorno clínico en un entorno acogedor y lúdico en el que se consigue reducir la ansiedad de los niños y también el estrés de los familiares. En el centro de salud de A Estrada se realizó con colores tenues, elementos de la naturaleza y una casita de lectura.

Destacan colaboraciones previas con la Fundación Andrea en espacios hospitalarios y también en la atención primaria como el Centro Integral de Salud de Lalín y comarca de Deza. Estas actuaciones se enmarcan en la Estratexia de Humanización da Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, y son de especial valor para la chavalada en el caso de enfermedades de larga duración.