La memoria de las mujeres de la emigración de Costa da Morte recala en A Coruña

Los murales de azulejo de la colección Morriña, que evoca los oficios de las mujeres de la Costa da Morte en la época de la emigración, regresaron a la Marina de A Coruña.

Las obras, elaboradas por estudiantes y personas con diversidad funcional, con motivo del décimo concurso convocado por Suministros Lar, de Cee, podrán contemplarse hasta el día 31 de julio en la ciudad herculina.

Mural dedicado a las palilleiras, en A Marina de A Coruña. / Cedida

"Levamos ás mulleres da Costa da Morte a recibir aos pasaxeiros que chegan en cruceiros ao mesmo lugar no que, décadas atrás, ían despedir aos que emigraban a América", afirma Gonzalo Rodríguez, gerente de Suministros Lar. "Mulleres que antes eran descoñecidas e agora esquecidas", añade.

El concurso de murales de azulejo, que nació como un proyecto educativo, involucra en cada edición a estudiantes y personas con diversidad. A través de la colección Morriña "han dado visibilidad a la gran labor que realizaron muchas mujeres de Costa da Morte, que quedaron al cuidado de la familia y, al mismo tiempo, trabajaban", afirma Tatiana Rodríguez, coordinadora del certamen.

Exposición de la colección de murales 'Morriña' en A Coruña. / Cedida

Por su parte, la colección Naufragios, de la novena edición del concurso, dedicada a la memoria marinera del litoral de Costa da Morte, puede verse en la calle Castelao de O Grove, gracias a un acuerdo entre Suministros Lar, Prefabricados Dena y la Asociación de Empresarios Grovenses de Bienes y Servicios (Emgrobes).

Los murales recogen diferentes interpretaciones artísticas realizadas por el alumnado participante, conectando historia, identidad atlántica, territorio y cultura a través de la cerámica y del arte público.

Exposición de murales de la colección 'Naufragios' en O Grove. / Cedida

El proyecto Murales Azulejo Lar lleva años convirtiendo Galicia en un museo al aire libre, poniendo en valor el trabajo realizado por los centros educativos y acercando estas obras a diferentes puntos de la comunidad.

Desde Lar agradecen la colaboración del Concello de O Grove, así como el apoyo de los empresarios participantes en esta iniciativa cultural y social.