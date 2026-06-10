Nueva vida para la estación monumento de Ordes: hostelería, formación y exposiciones en A Pontraga

El Concello de Ordes evalúa las ofertas recibidas para reaprovechar la antigua estación de A Pontraga (en Parada), que aparece catalogada como monumento y posee un edficio gemelo en Euskadi. La intención es dotarla con local hostelero, uso administrativo, de formación y sala de exposiciones por importe de 167.201 euros, siempre según se certifica en la plataforma de contratos del estado. Y el plazo de ejecución será de tres meses.

En concreto, está previsto adecuar el piso inmediato a la vía pública para que albergue una cafetería y ecotienda en la que se realizará exposición y comercialización de productos agroalimentarios propios de la zona, mientras que el primer piso se dedica a un uso administrativo de oficinas y aulas de formación y el último a usos múltiples como exposiciones o celebraciones de eventos.

Catalogada en el PXOM

La edificación sobre la que se pretende actuar es unha antigua estación de ferrocarril situada en el lugar de A Estación. Se trata de un inmueble en actual estado de rehabilitación, y que está catalogada según el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Concello de Ordes como monumento. Además del edificio principal, el PXOM recoge que "forman parte do conxunto as construcción auxiliares da estación como os aseos e o almacén que tamén se inclúen como elementos catalogados", especificando que "o seu etado de conservación é bo e atópase en fase de rehabilitación, tanto do edificio como o seu ámbito, ao ser modificado o trazado da vía do tren co paso do AVE polo municipio, coa intención de convertelo nun referente socio-cultural".

Además de acabados en el interior (como mejora de pavimentos, repintados, revestimientos verticales y techos), está prevista la finalización de la restauración artesanal de la barandilla original de la escalera, manteniendo su diseño y materiales históricos. También se instalará un nuevo sistema de climatización (inexistente hasta la fecha) para asegurar el confort térmico del edificio y bomba de calor, incluyendo un nuevo aseo en planta primera Planta 1.

Conjunto ferroviario

Este edificio forma parte de un conjunto que conforman las instalaciones de la antigua estación de tren de A Pontraga. Originalmente era el edificio propio de la estación y, además de este inmueble, está formado por la vivienda del jefe de la estación, la vivienda de los peones camineros, el taller, los aseos públicos y un molino; en la actualidad estos últimos están sin uso definido, salvo la antigua vivienda de los peones camineros, que se eligió para albergar la sede de una escuela taller, que es donde se realizaron las clases teóricas de los diferentes talleres de empleo.

Las zonas exteriores están acondicionadas para su puesta en uso como zona verde, parque infantil y aparcamiento de autocaravanas. Además, hay que recordar que por la antigua vía de ferrocarril discurre un itinerario peatonal que da continuidad a la Vía Verde Tambre-Lenguelle qué cuenta con 26 km de longitud y discurre por los Ayuntamientos de Oroso, Órdenes, Tordoia y Cerceda, pendientes de Santiago.

El complejo cuenta con varias instalaciones que funcionan independientemente y a la vez, interconectadas y en conjunto, creando un único espacio multifuncional, que pretende atraer a la población de todas las edades. En definitiva, se trata de un uso social y de ocio. La antigua estación entraba a finales de año a conformar parte del patrimonio municipal, efectuándose una escritura notarial con ADIF de adquisición de este conjunto, formado por dos parcelas y varias edificaciones, con una superficie total de 29.890 m² (como 38 canchas de fútbol sala) por un importe total de 141.886,38 €.

Edificio clon

Esta estación fue inaugurada en el año 1943 y formaba parte de la línea ferroviaria entre Zamora y A Coruña, tiene un interés arquitectónico derivado de su diseño, a cargo de Ramón Cortázar, y cuenta con un edificio gemelo en la estación de Azpeitia, en Guipúzcoa, donde abre sus puertas el Museo Vasco del Ferrocarril. La ordense fue rehabilitada parcialmente en 2008, y se enmarca en una zona de ocio que equivale a unos siete campos de fútbol, cruzada además por la citada vía verde. El año pasado fue marco de la clausura del taller dual Brañas do Illó-Río Samo VII, organizado por los ayuntamientos de Ordes, Frades y Mesía, y del taller Mancomunidade Ordes IV, en el que participan los siete concellos del entorno.