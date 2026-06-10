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Dos alumnos del IES Terra de Xallas acaparan los premios del certamen As Feiras Tradicionais

Luca Manuel Rial y Álex Ameijeiras lograron los dos primeros premios del concurso literario organizado por la Asociación Feiral Semana Verde

Estuvieron acompañados en Silleda por sus compañeros de 1º y 4º de ESO, por profesorado del centro y por el técnico municipal José Manuel Vázquez

Premiados y autoridades en la recepción del galardón de la Asociación Feiral Semana Verde en Silleda sobre las ferias

Premiados y autoridades en la recepción del galardón de la Asociación Feiral Semana Verde en Silleda sobre las ferias / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

El auditorio del Museo do Campo e da Mecanización de Silleda fue marco de la entrega de premios del II Concurso Literario As Feiras Tradicionais Galegas, organizado por la Asociación Feiral Semana Verde. En concreto, el alumno de Santa Comba Luca Manuel Rial Gerpe recibió el primer premio y su compañero Álex Ameijeiras Grille el segundo, culminando así un éxito que situó al IES Terra de Xallas en los dos primeros puestos de este certamen literario.

Los estudiantes estuvieron acompañados por sus compañeros de 1.º y 4.º de ESO, por profesorado del centro y por el técnico municipal José Manuel Vázquez, en un acto presidido por la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, y por el secretario general de la Lengua de la Xunta de Galicia, Valentín García.

Merecido reconocimiento

Esta entrega de galardones supone un merecido reconocimiento al trabajo realizado por el alumnado y al compromiso del IES Terra de Xallas con la lengua gallega y la conservación de nuestra memoria colectiva.

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Desde el Ayuntamiento de Santa Comba reiteran "os nosos parabéns a Luca e Álex por este logro e felicitamos tamén ás súas familias e á comunidade educativa do centro por contribuír a que a nosa mocidade siga sendo protagonista de novas historias de éxito".

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