Silleda suma ya doce denuncias por fotos falsas de desnudos femeninos generadas con inteligencia artificial

La Guardia Civil confirma que, hasta el momento, se elevan ya a una docena las denuncias presentadas por mujeres en Silleda tras la divulgación de fotos falsas de desnudos, generadas por IA. Así lo confirmaban a Europa Press tras permanecer el cerrado el cuartel local este martes, y reanudar el miércoles su actividad.

Fuentes de la Comandancia de Pontevedra han matizado que, por el momento, no se investiga a nadie como autor o autores de la elaboración de esas imágenes. El Equipo de Delitos Telemáticos se ha hecho cargo de las pesquisas. Con todo, es previsible que el número de denuncias aumente en las próximas horas, ya que la investigación está abierta y la Benemérita continúa tomando declaración a las supuestas víctimas.

Trabajo continuo

Así lo apuntaban desde un diario de este grupo editorial, aludiendo a que los agentes siguieron trabajando en las diligencias abiertas por este caso a lo largo de estas jornadas. Las actuaciones se centran ahora en completar las manifestaciones pendientes, determinar el alcance real de la difusión de las imágenes y reconstruir la cadena por la que circularon los archivos manipulados. También ha trascendido que todas las denunciantes son mujeres mayores de edad, pertenecen a distintos grupos sociales y ámbitos, y algunas de ellas no tendrían vinculación entre sí, un elemento que amplía el radio de la investigación y obliga a analizar diferentes entornos y posibles vías de distribución.

Hasta el momento, y siempre según las mismas fuentes, las denuncias se limitan, por ahora, a describir los hechos y no señalan formalmente a ninguna persona concreta. Sin embargo, fuentes del entorno de algunas afectadas apuntan a un varón del mismo municipio como posible autor de la divulgación de las imágenes falsas, conocidas como 'deepfakes'.

Manipulación

Este tipo de prácticas consiste en manipular digitalmente fotografías reales, en muchos casos obtenidas de redes sociales o perfiles públicos y privados, para generar contenidos sexuales falsos de apariencia verosímil. Aunque las imágenes no sean reales, su creación y difusión sin consentimiento puede causar un grave daño personal, social y laboral a las víctimas. La elaboración y distribución de falsos desnudos mediante inteligencia artificial puede tener recorrido penal en función de las circunstancias del caso, especialmente si se acredita una intención de humillar, degradar o vulnerar la intimidad de las afectadas.