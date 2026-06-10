The Rapants, a la conquista de Madrid
La banda de indie rock de Muros actuará el próximo sábado 12 de junio en la Sala But, en el marco del ciclo de conciertos Sound Isidro y tocarán las nuevas canciones de su último álbum, ‘The Rapants Club’
The Rapants, la banda de indie rock del momento en Galicia, presentará en Madrid su cuarto álbum, Rapants Club, el próximo 12 de junio. Los creadores de éxitos como La Favorita, O avión o Meu Cariño actuarán este viernes en la Sala But, en el marco del ciclo Sound Isidro.
En este nuevo álbum, The Rapants lleva su música a otro nivel y presenta doce temas con una sonoridad muy especial. La banda abre la puerta a diferentes estilos musicales –especialmente disco y electrónica– y abraza letras más oscuras. Guitarras frenéticas, riffs desafiantes, sintetizadores y estribillos pegadizos confluyen en un trabajo que demuestra la evolución del grupo, al tiempo que mantiene, más viva que nunca, la esencia rapante: Rapants Club es un álbum musical repleto de diversión y romanticismo, aderezado con la naturalidad y la honestidad que caracteriza al grupo gallego.
«Rapants Club es mucho más que un disco: es nuestra manera de entender la vida a través de la música, de agradecer y compartir algo con toda la comunidad que ha formado parte de nuestro progreso», explica el grupo, cuyo single Non Sei Como, en el que participa Joe Crepúsculo cantando por primera vez en gallego, se situó como uno de los temas más virales en España durante su lanzamiento.
En el álbum también colaboran artistas como Sara Faro (una de las integrantes del dúo Fillas de Cassandra) y Antía Ameixeiras (Caamaño&Ameixeiras).
'Sold out' en Fontes do Sar de Santiago de Compostela
Tras consolidar la identidad rapante tanto en salas de conciertos como en grandes festivales, el cuarteto de Muros regresa este 2026 con nuevo álbum, Rapants Club. Tras presentar su disco con un sold out histórico de un grupo gallego en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela ante 6.000 personas (considerado por la prensa de Galicia como uno de los hitos musicales del año) y visitar salas como Razzmatazz 2 en Barcelona, los muradanos aterrizarán este sábado 12 en Madrid antes de iniciar su gira de verano por festivales de toda España.
Las últimas entradas para el recital de Madrid están a la venta en Dice.fm.
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