XUNTANZA
Cabana, Laxe e Zas analizan unha resposta conxunta aos plans mineiros
Os tres alcaldes reuniranse a vindeira semana para coordinar posicións
Os alcaldes de Cabana de Bergantiños, Laxe e Zas manterán a vindeira semana unha reunión de traballo co obxectivo de coordinar posicións e analizar de forma conxunta as posibles actuacións ante o permiso de investigación mineira Jorge Reyes, autorizado pola Xunta de Galicia e que afecta aos tres municipios.
O encontro permitirá que cada rexedor expoña a situación específica do seu concello, así como as posibles consecuencias que este proxecto podería ter sobre o territorio, o medio natural, a actividade económica e a calidade de vida da veciñanza de cada unha das zonas afectadas.
Preocupación da cidadanía
A reunión enmárcase na preocupación existente entre as administracións locais e a cidadanía polo avance deste expediente mineiro, que actualmente se atopa nunha fase de investigación, considerada o paso previo a unha eventual solicitude de explotación.
Os tres alcaldes coinciden na conveniencia de adoptar unha posición común ante un asunto que transcende os límites dun único concello e que require diálogo, coordinación e unidade institucional. Entenden que é fundamental que os tres municipios compartan información, analicen con detalle as posibles afeccións e defendan de maneira conxunta os intereses dos veciños e veciñas.
Aínda que, posteriormente, e atendendo ás singularidades das zonas nas que se realizan as catas en cada concello, cada goberno local adoptará as medidas que considere máis axeitadas para defender os intereses da súa veciñanza e do seu territorio.
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