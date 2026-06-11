Concilias del siglo XXI: Verán Inclusivo pionero en Oroso y un bono cultura con rebajas para Rois

Avanzan los años y los programas municipales dan pasos de gigante para que las familias concilien la época de las vacaciones estivales de los chavales. Así, entre las nuevas medidas pensadas para acercar a todos estos servicios, destacan la del Ayuntamiento de Rois, que permitirá usar su nuevo bono cultura municipal (máximo de 150 euros) para pagar campamentos. Pero también la del de Oroso, que aparte de disparar la oferta a once propuestas, incluye una de ellas pionera en Área: el Verán Inclusivo que impulsan la ANPA del CEIP de Sigüeiro y Afecto, la asociación con sede en el municipio para personas con trastornos del espectro autista y sus cuidadores.

Con o sin TEA

Comenzando por esta última apuesta, se abre no solo a los chavales de 3 y 12 años que sufran TEA, sino a cualquiera de sus compañeros que quieran optar a los talleres, salidas a la piscina, juegos, excursiones o fiestas que se han programado, con personal especializado y la supervisión de la empresa ADC As Mariñas. Ofrece la posibilidad de dejar a los chavales por días, semanas, quincenas o durante toda su duración, del 22 de junio y 4 de septiembre, con un 20% de decuento para los socios de la ANPA o Afecto. Más información llamando al teléfono 614 911 051.

La noticia llega tras reunir el Ayuntamiento de Oroso a las entidades deportivas, sociales y culturales del municipio para coordinar y promocionar la oferta de campamentos de conciliación prevista para este verano, logrando una cifra récord con 11 propuestas diferentes y muchas plazas disponibles para las familias. De esta forma, en el ámbito deportivo, forman parte de esta iniciativa el Oroso Clube Ciclista, la E.D. Xuventude de Oroso, el Club Hípico Amazonas de Cabaleiros, el Oroso Tenis de Mesa, el Oroso Futsal, el Club Patín de Oroso, el Hockey Oroso y los Leones Oroso de Béisbol. Además, en el apartado asociativo colabora la mencionada entidad Afecto. Todo ello, y más iniciativas, contribuyen a enriquecer una oferta que destaca por su variedad y capacidad de respuesta a las necesidades de las familias.

Puesta en valor

El alcalde de Oroso, Alex Doval, destacó que esta coordinación “permite poñer en valor o traballo das entidades do municipio e ofrecer ás familias unha programación moito máis completa, variada e útil”. En este sentido, señaló que “Oroso dá un paso adiante na conciliación, cunha oferta récord de campamentos e con centos de prazas para que os nenos e nenas poidan gozar do verán mentres as familias contan con máis facilidades para organizarse”. Doval también subrayó que la variedad de la oferta “é unha mostra da fortaleza do tecido asociativo, deportivo, social e cultural de Oroso”, al tiempo que agradeció la implicación de todas las entidades participantes. “Cando o Concello e as asociacións traballan da man, quen gaña é a veciñanza. Este verán Oroso terá máis conciliación, máis actividades e máis oportunidades para as familias”, afirmó.

Beneficio local

Y en Rois, acaban de crear el Bono Cultura Familia, unas nuevas ayudas para que los vecinos puedan sufragar parte de los gastos derivados de la participación de menores en actividades socioculturales puntuales que no estén ya incluidas en la programación anual bonificada por el Concello. El campamento de verano en Valdoviño será la primera de ellas en la que se podrá utilizar esta ayuda. Contempla ayudas de un máximo de 150 euros anuales por menor, y se aplicará directamente en el momento de la inscripción en la actividad, reduciendo el importe a pagar por la persona beneficiaria. Pueden solicitarlo las familias empadronadas en Rois con hijos nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2023, y siempre a través de la sede electrónica del Concello.