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MES DO ORGULLO

Curruncho Cuir enche Carballo de orgullo, arte e reivindicación

A xornada combinou exposicións, regueifa, música e festa como celebración da diversidade

Participantes no acto celebrado no Casino de Carballo.

Participantes no acto celebrado no Casino de Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Carballo acolleu unha xornada de celebración organizada polo colectivo LGBTIQA+ Curruncho Cuir, con motivo do Mes do Orgullo. O evento, que tivo lugar en varios espazos, tiña como eixo central a festa, entendida tanto como espazo de celebración da diversidade e de reivindicación e loita política.

A cita arrincou na Galería de Manolo Eirín, coa inauguración da exposición Ingredientes. Ademais da presenza de varias das artistas, que explicaron as súas obras, as persoas asistentes gozaron dunha cata erótica, coidadosamente seleccionada e preparada.

Despois, nun ateigado Estudo Garabato, Mon Lendoiro presentou a exposición colectiva Sen permiso: palabra e corpo. Non faltou a música, a poesía e, por suposto, a arte plástica.

Inauguración da exposición no Estudo Garabato.

Inauguración da exposición no Estudo Garabato. / Cedida

As actividades continuaron no Casino, cun obradoiro de regueifa contra a LGTBIfobia da man de Xanhe “O Rabelo”, que xuntou un grupo diverso en idades que se entregou á regueifa como mecanismo de expresión, crítica e, sobre todo, diversión. As enerxías non decaeron no posterior picoteo e karaoke.

Actuación de Saia Santa

Un dos puntos álxidos da xornada foi a actuación de Saia Santa. Co seu humor e enerxía, abraiou e captou a atención dun público entregado, que aplaudiu cada un dos seus bailes e as súas acrobacias. Na Taberna O Patacón tivo lugar unha pinchada diversa, pola que pasaron grandes éxitos musicais.

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Dende O Curruncho Cuir valoran "moi positivamente" e agradecen a colaboración doutras entidades e de todas as persoas que se achegaron e participaron nas actividades. Así mesmo, convidan a todas as persoas do colectivo que estean interesadas en facerse socias, colaborar ou participar como voluntarias a seguir as novidades e futuros eventos no Instagram @currunchocuir.

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