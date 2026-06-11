O Parlamento galego debatirá o peche do Centro de Saúde de Dubra os sábados pola mañá
O alcalde socialista critica a merma de servicios para a veciñanza, que debe de desprazarse a outros concellos
O deputado Aitor Bouza entende que a sanidade é un dereito fundamental que non pode ter volta atrás
O PSdeG esíxelle á Xunta que dea marcha atrás na súa decisión de pechar o Centro de Saúde de Val do Dubra os sábados pola mañá, e levará esta reivindicación ao Parlamento galego. Trátase dunha decisión que vén de provocar concentracións en contra en Oroso, Carnota, Mazaricos ou O Porto do Son, polas distancias aos puntos de atención continuada.
"Dende o Partido Socialista de Val do Dubra, consideramos necesario formular esta cuestión ante o Parlamento, reivindicando que a Xunta e o Sergas reconsideren a súa decisión do peche do centro os sábados pola mañá, xa que supón unha merma máis dos servizos que se ofrecen á nosa veciñanza", sinala o alcalde socialista Diego Díaz.
Vontade da administración
"Entendemos que é necesario amosar vontade por parte da administración autonómica encargada deste servizo, xunto co acordo dos profesionais sanitarios, de poder acadar as condicións necesarias para que o servizo poida seguir prestándose", engade.
Pola súa banda, o deputado Aitor Bouza anunciou que levará ao Parlamento "a reclamación que se está facendo por parte dos veciños e veciñas de Val do Dubra, conxuntamente, como sempre así facemos, co seu alcalde, que representa a todos eles e que evidentemente se preocupa porque os dereitos fundamentais, como neste caso é a sanidade, non vaian cara atrás".
Obxectivo
O socialista salientou que o obxectivo do partido con esta iniciativa é "que un servizo tan importante, tan necesario e tan fundamental como a sanidade non se afaste das persoas, que precisan acudir ao seu centro de saúde un sábado pola mañá como ata agora", evitando que "teñan que desprazarse a outra localidade para poder ser atendidos por un médico, unha médica".
"Os dereitos fundamentais deféndense", afirma Bouza, que engade que "a sanidade pública precisa recursos humanos, materiais e tamén organizativos". "Seguiremos reivindicando tamén todos os dereitos das persoas no ámbito sanitario, e así o levaremos ao Parlamento", salienta, para evitar unha medida que, consideramos, vai absolutamente en contra das persoas".
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