A Estrada espera que aborten para la semana la huelga de basura

Tras reunirse con los trabajadores y representantes sindicales, el concejal de Servizos Municipais de A Estrada, Óscar Durán, mantuvo este jueves un encuentro con Geseco, la empresa encargada del servicio de recogida de residuos. Al finalizar la reunión, destacó la “boa disposición” existente para alcanzar un acuerdo la próxima semana, cuando empresa y trabajadores volverán a reunirseen el AGA, organismo de mediación laboral, para evitar la huelga de recogida de residuos.

Facilitar el diálogo

Durán subrayó que el Concello únicamente ha tratado de facilitar el diálogo y escuchar a ambas partes, recordando que se trata de una negociación laboral en la que la administración local no tiene capacidad de intervención directa. No obstante, debido a la importancia del servicio público, el Concello ha favorecido espacios de entendimiento.

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de establecer servicios mínimos si no se alcanza un acuerdo y se mantiene la huelga prevista entre el 25 y el 28 de junio, coincidiendo con las fiestas de San Paio. El edil señaló que en esas fechas el servicio funciona de forma excepcional por las celebraciones y que se ha solicitado a Geseco información sobre el personal habitual para determinar dichos posibles servicios mínimos.

Buena predisposición

“Parécenos que a predisposición das dúas partes é boa e, por tanto, sorprenderíanos que non se chegue a un acordo a semana que vén, na que están emprazados no AGA”, afirmó Durán. El concejal añadió que, con los pliegos ya finalizados y la nueva ordenanza en elaboración, este conflicto tendría un horizonte temporal limitado, ya que la próxima licitación obligará a abrir una nueva negociación.