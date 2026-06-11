Evencio Ferrero recibe la Medalla de Oro de la Parroquia de Carballo

La Parroquia de Carballo entregó la Medalla de Oro al exalcalde, Evencio Ferrero Rodríguez, un reconocimiento unánime del Consejo Pastoral e Interparroquial "como muestra de agradecimiento por su cercanía, colaboración y constante apoyo a la vida parroquial durante los más de veinte años en los que ejerció como alcalde".

Destacan especialmente su presencia habitual en las celebraciones litúrgicas, actos institucionales y actividades promovidas por Cáritas, así como su implicación permanente en la vida social y comunitaria de Carballo.

Evencio Ferrero agradeció la distinción y recordó con cariño las numerosas ocasiones en las que participó en actos celebrados en el salón parroquial representando a los vecinos y vecinas.

Evencio Ferrero en el acto en el que le fue entregada la Medalla de Oro. / Parroquia de Carballo

Durante su intervención, puso en valor el trabajo "ejemplar" desarrollado por la parroquia y Cáritas, destacando que constituye un referente para toda la sociedad carballesa. Asimismo, subrayó la importancia de mantener una actitud de colaboración y ayuda mutua, simbolizada, según explicó, en la imagen de una mano siempre tendida para apoyar a quien lo necesita.

Ferrero también destacó la transformación experimentada por Carballo en los últimos años y defendió la importancia del entendimiento y la cooperación entre instituciones y colectivos para seguir construyendo una sociedad más cohesionada y solidaria.

La entrega de la Medalla de Oro a Ferrero se enmarcó en el acto de clausura del curso pastoral con momentos llenos de gratitud, reconocimiento y compromiso comunitario. El encuentro reunió en el salón de actos parroquial a sacerdotes de la UPA de Carballo, autoridades municipales, voluntarios, colaboradores, familias y participantes de los diferentes programas impulsados a lo largo del año por la parroquia y Cáritas.

Actividad pastoral, social y formativa

La celebración sirvió para realizar balance de un curso marcado por una intensa actividad pastoral, social y formativa, así como para poner en valor el trabajo desarrollado por decenas de personas que, de manera generosa y constante, contribuyen al funcionamiento de los distintos proyectos de atención y acompañamiento a la comunidad.

Durante su intervención, el párroco de Carballo y consiliario de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, José García Gondar, destacó el esfuerzo colectivo que sostiene la actividad parroquial y agradeció la implicación de voluntarios, colaboradores y familias.

Recordó que el espíritu que guía la acción de la parroquia se resume en tres principios fundamentales: "abrir puertas, acoger y acompañar". García Gondar subrayó además la importancia de seguir construyendo una Iglesia cercana a las personas, especialmente a quienes atraviesan situaciones de dificultad. En este sentido, defendió una acción pastoral basada en la acogida, la cercanía y la dignidad humana, situando siempre a la persona en el centro de toda actuación.

Agradecimiento al voluntariado

También tuvo palabras de agradecimiento para los numerosos voluntarios que colaboran tanto en la parroquia como en Cáritas, destacando que su tiempo, dedicación y entrega constituyen la base que permite desarrollar una labor social de gran alcance en la comarca.

Por su parte, el delegado de Cáritas Diocesana de Santiago, Santiago Fernández González, puso en valor la magnitud del trabajo reflejado en la memoria anual y destacó el papel esencial del voluntariado.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, también se sumó al reconocimiento hacia la labor desarrollada por la parroquia y Cáritas, destacando que la actividad que impulsan trasciende el ámbito estrictamente pastoral para convertirse en una importante herramienta de apoyo social e integración.

José García Gondar, izquierda, Daniel Pérez, y Santiago Fernández. / Parroquia de Carballo

El regidor resaltó que la acción de la parroquia beneficia no solo al municipio de Carballo, sino también al conjunto de la comarca, y reafirmó la voluntad del Concello de seguir colaborando estrechamente con la comunidad parroquial en la búsqueda del bien común y en la generación de oportunidades para quienes más lo necesitan.

Pérez López destacó especialmente la importancia de los cursos formativos promovidos por Cáritas, al considerar que proporcionan herramientas fundamentales para favorecer la inserción laboral y la integración social de las personas participantes.

La jornada concluyó con una actuación musical a cargo de Loli Platas y Juan Carlos Díaz del Valle, antiguos componentes del grupo Xocaloma, muy recordado en la localidad por la calidad de sus voces y su trayectoria artística.