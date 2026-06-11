Negreira presenta su nueva guía: actualizada y con el fenómeno jacobeo como faro

La capital barcalesa cuenta ya con una nueva 'Guía turística do Concello de Negreira', la tercera que elabora el historiador local Amancio Liñares y que, en sus 70 páginas, ofrece información novedosa o la irrupción con fuerza del fenómeno jacobeo y su repercusión en el propio municipio. El acto de presentación, que será este viernes a las 20.30 horas en el auditorio de la casa de la cultura, contará con la presencia del regidor, Ángel Leis; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; y el propio autor, además de la exdocente Clara Rodríguez.

Anuncio de la presentación de la nueva guía de Negreira en el Serán Xacobeo este viernes / Cedida

La difusión de este libro se hará bajo el lema 'Serán Xacobeo', y se trata de una publicación que se ofrece íntegramente en idioma gallego y castellano, además de aunar resúmenes en inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Según su autor, Amancio Liñares (que escribió esta y las anteriores publicaciones turísticas), "esta non é tan amplia como a guía que fixen en 1999 con Blanco Pazos, nin tan sintéctica como a de Juan García Fuentes en 2009", aportaba.

Fotografía local

Los datos demográficos y económicos, además, están actualizados desde el 2009, y del apartado gráfico se encargaron las profesionales locales de Abraham Fotógrafas. Además, y sobre la impronta del fenómeno del Camino, no sólo busca rendir homenaje a los peregrinos, sino reflejar un trasiego jubilar "que foi a más en Negreira, medrando en albergues", pero también "a inclusión entre os pobos máis bonitos pola Ponte Maceira ou os novos miradoiros, de Sopenas e o do Cotro", apunta Liñares. Está previsto que se reparta en los establecimientos y en actividades relacionados con la Vía Jubilar. Actuará Chiña para arropar una guía que cuenta con el apoyo del Concello y Diputación coruñesa.