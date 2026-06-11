Negreira presenta su nueva guía: actualizada y con el fenómeno jacobeo como faro
Está elaborada, al igual que las otras dos anteriores, por el historiador local Amancio Liñares
Se divulgará este viernes a las 20.30 horas en el auditorio de la casa de la cultura
La capital barcalesa cuenta ya con una nueva 'Guía turística do Concello de Negreira', la tercera que elabora el historiador local Amancio Liñares y que, en sus 70 páginas, ofrece información novedosa o la irrupción con fuerza del fenómeno jacobeo y su repercusión en el propio municipio. El acto de presentación, que será este viernes a las 20.30 horas en el auditorio de la casa de la cultura, contará con la presencia del regidor, Ángel Leis; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; y el propio autor, además de la exdocente Clara Rodríguez.
La difusión de este libro se hará bajo el lema 'Serán Xacobeo', y se trata de una publicación que se ofrece íntegramente en idioma gallego y castellano, además de aunar resúmenes en inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Según su autor, Amancio Liñares (que escribió esta y las anteriores publicaciones turísticas), "esta non é tan amplia como a guía que fixen en 1999 con Blanco Pazos, nin tan sintéctica como a de Juan García Fuentes en 2009", aportaba.
Fotografía local
Los datos demográficos y económicos, además, están actualizados desde el 2009, y del apartado gráfico se encargaron las profesionales locales de Abraham Fotógrafas. Además, y sobre la impronta del fenómeno del Camino, no sólo busca rendir homenaje a los peregrinos, sino reflejar un trasiego jubilar "que foi a más en Negreira, medrando en albergues", pero también "a inclusión entre os pobos máis bonitos pola Ponte Maceira ou os novos miradoiros, de Sopenas e o do Cotro", apunta Liñares. Está previsto que se reparta en los establecimientos y en actividades relacionados con la Vía Jubilar. Actuará Chiña para arropar una guía que cuenta con el apoyo del Concello y Diputación coruñesa.
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