La asociación de Oroso que da voz a los padres de niños con asperger: "Levo tres anos sen mandar ao meu fillo a un campamento"

Dolores Villarquide es la presidenta de la Asociación Afecto, y tienen su sede en Sigüeiro, Oroso. Desde allí ofrecen atención personalizada a familias, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y profesionales. Impulsa una entidad con cuarenta socios, pero que va a más y acompaña a unas 120 familias, y ella misma reside en este municipio, donde es habitual verla a ella o sus compañeros en las presentaciones y eventos, como la oferta de campamentos concilia, en el que tendrán presencia. "A idea xurdiu porque hai outras iniciativas para conciliar, pero ningunha para rapaces con necesidades educativas especiais; os nenos con autismo non podían conciliar, e decidimos facer en colaboración coa ANPA un campamento inclusivo", indica.

También recuerda que tuvieron la primera experiencia en Semana Santa, cuando impulsaron una actividad de conciliación, "e decidimos montar outra para o verán". Y su testimonio es fundamental... porque sufrió en sus carnes la falta de oferta lúdica. "Levo tres anos sen mandar ao meu fillo a un campamento, por non están preparados. Todos che din que non poden asumir o coidado, porque non teñen persoal axeitado; a solución? poñer máis traballadores".

Reuniones periódicas

Los socios e interesados en acercarse a Afecto se reúnen todos los viernes, de 10.00 a 14.00 horas en el Centro Cultural de Sigüeiro, aula 4. Su meta es prestar "atención persoalizada a familias, persoas con TEA e tamén aos profesionais porque senón... que coida do coidador?", termina la máxima responsable de una entidad que forma parte de la Federación Autismo Galicia. El teléfono de contacto es el 604 85 00 19.

Según aportan sus responsables, Afecto no nació en una oficina, "nació en el salón de nuestras casas, entre el desconcierto de un diagnóstico y la determinación de querer lo mejor para nuestros hijos e hijas". Aglutina y ayuda a familias —padres, madres, hermanos y cuidadores— "que un día nos sentimos perdidos en un sistema que no siempre sabe cómo acogernos. Y al compartir nuestras dudas, descubrimos una verdad fundamental: nuestra unión es la herramienta más poderosa para el cambio".

En común

Y además, tienen las cosas claras: "Decidimos que ningún padre o madre debería volver a sentirse solo en ese primer momento, y que nadie debería luchar a ciegas por los derechos que a sus hijos les corresponden". Por todo ello, no solo buscan apoyo, sino que exigen un lugar en el mundo. "Nuestra misión es transformar la realidad de las personas con TEA y sus familias, garantizando que su voz sea escuchada y sus derechos, respetados; trabajamos para que la inclusión no sea una palabra bonita, sino una práctica cotidiana".

Desafíos

Entre los desafíos que les mueven, buscan una educación con apoyos, porque cada chaval merece aprender en un entorno que entienda su forma de ver el mundo, no que intente cambiarla; servicios dignos, ya que luchan contra la burocracia y las esperas, "porque el tiempo de nuestros hijos es oro y su desarrollo no puede esperar". Y por último, abogan por una sociedad empática: "Trabajamos para derribar prejuicios y construir un entorno donde la neurodiversidad sea vista como un valor, no como un problema".